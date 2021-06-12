رئيس جامعة أسيوط يتفقد الصوبة العلمية لإنتاج نباتات الزينة النادرة

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط صوبة العلمية لإنتاج نباتات الزينة النادرة وتدريب الطلاب بكلية الزراعة.

رافقه فيها الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل ونان عميد كلية الزراعة والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل على تمام وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سيد شحاتة عابدين رئيس قسم الزينة والمشرف على الصوبة.

وخلال الزيارة استمع رئيس الجامعة لشرح من عميد الكلية عن فكرة الصوبة والمقامة على مساحة تبلغ 4 قراريط وتهدف إلى زراعة واستكثار نباتات الزينة النادرة والمهددة بالزوال والتى تمثل فائدة غذائية وصحية إما فى علاج بعض الأمراض أو مقاومة الفيروسات والبكتريا أو تزيين الحدائق والمسطحات الخضراء أو كذلك فائدة كمصدر لبعض الزيوت المستخدمة فى أو صناعة أدوات التجميل أو تشغيل بعض الآلات والمعدات، مضيفاً أن الصوبة تعتمد على زراعة شتلات النباتات وليس البذور على نحو علمى يراعى الجمع بين الشتلات المذكرة والمؤنثة بنسب دقيقة.

ومن جانبه أضاف رئيس القسم أن الصوبة تقوم كذلك بدور مهم فى المجالات العلمية والبحثية بتوفير النباتات المستخدمة فى الدراسات والأعمال البحثية وكذلك عقد دورات للتدريب العملى لطلاب الكلية الدارسين بقسم الزينة ، مشيراً أن أهم النباتات المزروعة فى الصوبة تضمن لسان العصفور، والجوجبا، والزعتر السورى والماورينجا والكاتروفا والاكاليفيا.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا مع التأكيد علي ارتداء الكمامات الطبية واستخدام المواد المطهرة والكحولات ودعي الجميع لضرورة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد حرصا علي حياتهم وحياة اسرهم.

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