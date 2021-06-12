سوسن بدر تهنئ محمد فراج وبسنت شوقي بعقد قرانهما

هنأت الفنانة سوسن بدر، محمد فراج وبسنت شوقي بعقد قرانهما، وذلك بنشر صورة لهما عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت سوسن بدر، على الصورة: "ألف مبروك وإن شاء الله سنين سعادة وحب وفرح ونجاح وذرية صالحة تسعد قلوبكم الحلوة".

جدير بالذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.

حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي

وفي سياق متصل، أعلن الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، زواجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما بعد أن قاما بنشر عدد كبير من الصور الخاصة بهما وهما يقومان بعمل تجهيزات حفل الزفاف، إضافة إلى قيامهما بنشر بعض الفيديوهات وقت التجهيزات داخل الفندق وهي الفيديوهات التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكوميدية نظراً لظهور محمد فراج وهو يحمل "طبلة".

وتألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان باللون الأبيض ناعم للغاية قطعة شفافة من الأعلى والأكمام مع تصميم مميز للغاية، وهو ما أبرز من جمالها الخلاب من تصميم مصممة الأزياء شهيرة لاشين، بينما قام مصفف الشعر احمد منير برفع شعر بسنت شوقي إلى الأعلى بتسريحة انسيابية ناعمة للغاية، أما خبيرة التجميل kikibeautique فقدمت ماكياجا ناعما وأبرزت عينيها بشكل هادئ وكبير.

وكانت قصة حب الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى قد بدأت منذ ستة أعوام وقت أن تعرفا سوياً في إحدى المناسبات الخاصة، بينما أعلنا حبهما عبر تواجدهما عبر السجادة الحمراء في أكثر من مهرجان فني.