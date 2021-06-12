رفع 371 حالة إشغال طريق بمركزي دمنهور وأبوحمص

وجه اللواءهشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفى ذات السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وأبوحمص حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن رفع: ٣٢٤ حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع "رواد الوادى - الجيش - افلاقة - طريق النصر - عبد العظيم بديوى - سيدى عمر - المحطة - الكوبرى العلوى - مشتل كرم - الشاذلى " ورفع ٤٧ حالة إشغال مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة أبو حمص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أمس الجمعة بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن رفع ٣١٩ حالة إشغال مخالف ما بين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع "عبد السلام الشاذلى - السريع - سيدى عمر - طريق النصر - الساعة - الجمهورية - الاتوبيس - الإمام محمد عبده".

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة أمس الاول الخميس بإحالة ١٢٠ من العاملين بشبراخيت و كفر الدوار للتحقيق حيث وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملات تفتيشية علي الوحدات الصحيه بقري مستناد وأم حكيم ومخلصتا، أسفرت عن إحالة ٣٧ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.