«القاضي» يؤكد على أهمية إبراز المقومات الأثرية والسياحية بسوهاج

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بمركز البلينا، المنطقة الأثرية بأبيدوس، يرافقه لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين EPLP.

شملت جولة نائب المحافظ تفقد معبد سيتي الأول، ومعبد الأوزريون، واستمع لشرح مفصل عن المعبد ومكوناته وأهم ما يميزه، والمشروعات المستقبلية بالمنطقة، حيث يرجع تاريخ المعبد لأكثر من 3500 عام قبل الميلاد، وتعد منطقة أبيدوس من المناطق الأثرية الهامة في مصر القديمة فقد كانت بمثابة مقصد الحجاج من القدماء المصريين عند الإله "أوزوريس" والذي من المعتقد أنه دفن بها، كما خرج من مدينة أبيدوس أهم الملوك الذين وحدوا مصر على مدار العصور المختلفة، ويضم المعبد قائمة بأسماء 76 ملك من أعظم ملوك مصر.

كما تفقد "القاضي" معبد الأوزريون، الفريد من نوعه في مصر، حيث أنشئ على عيون مائية جوفية قديمة، ويقع خلف معبد سيتي الأول على مستوى منخفض يبلغ 18 مترا.

وأكد نائب محافظ سوهاج حرص المحافظة علي الاهتمام بالمناطق الأثرية، وتطويرها وتجميل المناطق المحيطة بها، لتظهر بالشكل اللائق بمحافظة سوهاج، معربا عن إعجابه الشديد بمعبد سيتي الأول واحتفاظه، بالنقوش والألوان منذ آلاف السنين.

فيما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بجولة تفقدية تابع خلالها الموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بموقعي " أرض المحلج، وأرض الشونة " بمدينة سوهاج، بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، والنقيب ابراهيم يوسف المشرف على المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة صباح عثمان مدير وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع والذي يشمل إنشاء عدد 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حي غرب سوهاج، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي ، و264 وحدة إسكان استثماري.

وأكد " الفقي " على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والصحة والسلامة المهنية بالنسبة للعاملين بالمشروع، مشيرا إلى أن المشروع يعد سابقة أولى للمحافظة كمشروع اسكان للشباب داخل العاصمة وبموقع متميز بالمدينة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب على أعلى مستوى.

وأوضح النقيب إبراهيم يوسف أن النسبة البنائية تمثل 30% من مساحة الموقع للإسكان الاجتماعي، و25% للإسكان الاستثماري، وانه سوف يتم عمل مساحات خضراء، وأماكن انتظار للسيارات، وجميع الشقق السكنية تطل على مساحات خضراء، وجيدة التهوية، ووصلت نسبة التنفيذ للمشروع 13%، ومخطط نهو المشروع خلال عام ونصف، مؤكدا ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حريصة كل الحرص على نهو المشروع في زمن قياسي وبجودة تنفيذ مثلى.