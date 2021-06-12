السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تمويل 9 مشروعات بمليون و800 ألف لتوفير 31 فرصة عمل بالوادي الجديد

رئيس مركز الخارجة
رئيس مركز الخارجة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أن عدد المشروعات التي جرى تمويلها خلال شهر مايو الماضي 2021م، بلغ 9 مشروعات بقيمة مليون و800 ألف جنيه وفرت 31 فرصة عمل لشباب الخريجين بالمركز المحافظة الخمس والقري التابعة لها. 

وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة في تصريحات خاصة اليوم السبت، أن خطوات الحصول على قرض من مشروعك تبدأ بالتوجه إلى مقر "مشروعك" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والتعرف على الأوراق والمستندات اللازمة لطلب الحصول على القرض مؤكدا أن القرض يبدأ من 10000 جنيه حتى 2 مليون جنيه ويجب التعرف على التراخيص المطلوبة من الموظف المختص بموقع المشروع. 

وأشار مجدي، أن تسليم الأوراق لممثل البنك المختص في الموقع مع إرفاق بالتراخيص والمستندات المطلوبة، ويجب تقديم دراسة جدوى خاصة بالمشروع وتتضمن المنفذين والمشرفين عليه وتكلفته المبدئية، يجري دراسة الأوراق من جهة البنك المختص وفي حالة الموافقة يسلم القرض خلال أسبوع من تقديم الأوراق. 

وأوضح رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم ، إن أنواع المشروعات التي يجري تمويلها على سبيل المثال شراء آلات ومعدات ومشروعات تجارية وصناعية ومشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات المنزلية حيث توفر وزارة التنمية المحلية قرض ميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وذلك عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك"، وتتعاون الوزارة مع العديد من البنوك، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري.

 الجدير بالذكر أن برنامج مشروعك بدأ في عام ٢٠١٥ بهدف خلق فرص عمل للشباب للحد من الهجرة من الريف إلى المدن وكذلك للحد من بعض الظواهر مثل الإرهاب والعشوائيات.

ويهدف المشروع لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية.

 

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أعلنت الوادي الجديد فرصة عمل لشباب الخريجين قرض من مشروعك البنك

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