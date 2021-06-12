مدير تعليم المنوفية يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية العامة في ثاني أيام تصحيح كراسات الإجابة

تفقد صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية مقار لجان تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية العامة عن امتحانات الدور الأول 2021 للإطمئنان على انتظام وانضباط العمل وفق التعليمات والإجراءات المتبعة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأكد مدير المديرية خلال جولته داخل جميع المقار لمختلف المواد الدراسية على مراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا على السادة المقدرين لكراسات الإجابة بأهمية مراجعة كراسة الإجابة بالكامل تحسبا لإعادة الطالب إجابة سؤال أول أكثر مرة أخرى ومراعاة تقدير درجات جميع إجابات الطلاب مع اختيار الدرجة الأعلى لصالح الطالب.

ووجه سويد إلى تنفيذ التعليمات الخاصة بتصحيح عينة عشوائية من كراسات إجابة الطلاب من جميع الإدارات ليتم الوقوف على الأسئلة الأكثر حلا بينهم تمهيدا لإعادة توزيع الدرجات عليها لصالحهم تقديرا للظروف الاستثنائية التي مر بها الطلاب أثناء العام الدراسي.

وفي ذات السياق تفقد سويد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، حيث كان في استقباله عبده ابراهيم رئيس لجنة النظام والمراقبة للإطمئنان على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية ولمتابعة العمل داخل الحجرات مؤكدا على دقة المراجعة قبل وبعد عملية رصد الدرجات حفاظا على حقوق الطلاب مع سرعة الانتهاء من أعمال المراجعة تمهيدا لإظهار النتيجة.



وكانت قد انتهت اليوم امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة بمحافظة المنوفية عن العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وصرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن نسبة الحضور بين الطلاب لأداء امتحان اليوم الأخير لمادة الهندسة بلغت 99.58٪ من إجمالي عدد الطلاب.

وأضاف مدير المديرية أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية رصدت تداول ورقة أسئلة مادة الهندسة عبر بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك في تمام العاشره وخمس دقائق صباحا وبعد مرور نصف زمن الإجابة وتم معرفة اللجنة التي تم بها تصوير ورقة الأسئلة ( لجنة الشهيد وليد محمد الغنيمي) وجاري التحقيق في الواقعة.

وكان قد اشار سويد أن الجمعة الماضي أمس هو أول أيام عمل لجان تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بجميع المقرات المجهزة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الجميع مناشدا جميع الزملاء الالتزام بارتداء الكمامة داخل مقرات تقدير الدرجات واتباع إجراءات الصحة والسلامة تفاديا للإصابة بالعدوى.

الجدير بالذكر أن مدير المديرية قد شهد فجر اليوم عملية توزيع صناديق أسئلة اليوم الأخير لامتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة كنا تفقد مركز توزيع أسئلة الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية.