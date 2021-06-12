وزير الطيران: على إفريقيا الاستعداد ببنية تحتية لنمو كبير في «الشحن الجوي»

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران، إن الشحن يشهد نمواً هائلاً خلال هذه الفترة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من هذا النمو، خاصة وأن القارة الإفريقية من أعلى المناطق نمواً في حركة البضائع، كما شهدت مرحلة تفشي فيروس كورونا نمواً هائلاً في حركة الشحن الجوي، وعليه لابد أن تسعى دول القارة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذا النمو، من إنشاء وتطوير للمطارات وتنمية ومضاعفة قدرات الشحن وتطبيق نظم الشحن الإلكتروني "E-FRIEGHT"، وزيادة أسطول شركات الطيران الوطنية والخاصة من طائرات الشحن الجوى لاستيعاب الزيادة فى حركة الشحن البينى والتبادل التجارىبين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى استغلال الفراغات بطائرات نقل الركاب لزيادة حجم شحنات البضائع المنقولة بين الدول بالقارة السمراء.

وأضاف وزير الطيران، أن وزارة الطيران المدني قامت بعقد شراكات استيراتيجية مع بعض الدول الإفريقية، والتي تضمنت توقيع مذكرات تفاهم لتسهيل حركة الانتقال بين الدول الإفريقية والربط بينها وبين دول أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الإفريقية الشقيقة (السودان، جنوب السودان، ليبيا، غانا) في مجالات وأنشطة النقل الجوي المختلفة ومنها نقل الركاب والبضائع والصيانة والتدريب.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطيران في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية الذى يقام تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي.

وانطلقت امس أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات التى تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون فى مجال الأعمال سواء على المستوىالحكومى أو القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار فىمشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعىالدول الإفريقية للعب دور أكبر فى الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية.

كما تناقش الجلسات سبل التخلص من الفجوة التمويلية التى تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063 ودور برامج الإصلاح الاقتصادى فىتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود فى مواجهة التحديات العالمية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا، وعرض أهم إنجازاتوتجارب الدول الإفريقية فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاونالإقليمى فى مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجالالأعمال المصريين والأفارقة