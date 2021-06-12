وكيل تعليم أسيوط: تصحيح أوراق إجابات الإعدادية تسير بانتظام ويسر

أكد محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بدأت منذ الأربعاء الماضى وتسير بانتظام ويسر وتنتهى بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصى 10 أيام.

وأكد على حرص الوزارة ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد على تلبية احتياجات المعلمين ومقدرى الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأضاف وكيل الوزارة أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، سيكون عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.

وقال وكيل الوزارة أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح فى جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

ووفق مصادر بمديرية التربية والتعليم، ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط من هنــــــــــــــــــــــا



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يُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط كانوا قد أنهوا الخميس الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2021/2020.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن عدد الطلاب الذين ادوا إمتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام بلغ 77 ألف و929 طالب وطالبة في عدد 426 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة منهم 66 ألف و818 طالب بالمرحلة الإعدادية العامة و11 الف و111 طالب بالمرحلة الإعدادية المهنية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إنه كان قد تم التشديد على الاهتمام بنظافة المدارس واللجان وتعقيمها بصفة مستمرة والتأكيد على الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية وقياس درجة الحرارة للطلاب والمشرفين والملاحظين باللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والملاحظة والتأكيد على وجود طبيب في كل مدرسة يقوم بالإشراف الطبي على اللجان للتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة.