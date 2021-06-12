أنجيلا مراد تحصد جائزة أفضل مخرجة عن فيلمها تاء التأنيث «Feminization»

حصدت المخرجة اللبنانية أنجيلا مراد جائزة أفضل مخرجة عن فيلمها "تاء التأنيث Feminization" في مهرجان Mykonos International Film Festival ويستمر الفيلم بجولاته في عدد من المهرجانات العالمية من بوليوود في الهند إلى لوس أنجلوس هوليوود، حيث سيتم عرض الفيلم في الـ TCL Chinese Theatre 6, Hollywood وعبر منصة Uvtcineplex العالمية ضمن مشاركته في مهرجان Standalone Film Festival and Awards Los Angeles والمثير أن ذلك التألق في الإخراج السينمائي جاء بعد مرحلة من عملها في مجال الإعلام التي برزت من خلاله بأسلوبها الخاص والمتميز.

أنجيلا مراد تحقق نجاحا عالميا

أنجيلا مراد

أنجيلا، المتخصصة في الإخراج السينمائي، تروي في فيلمها قصة أمل، البالغة من العمر 28 عامًا ، و التي تمر بفترة عاطفية صعبة. تحمل وهي عزباء، بعد ثماني سنوات من إجهاض طفلها، كل ما تطلبه اليوم هو حق النسيان. تلتقي ماجد، فتى يبلغ من العمر 8 سنوات مكتوم القيد، ويحاول ماجد بيع زهرة حمراء لأمل، وعندها يفتح شرخًا بين "الذاكرة" و "البراءة" والسينما بالنسبة لأنجيلا وسيلة لطرح المشاكل، تطرح المشاكل للبحث عن الحل.

وتؤكد المخرجة الشابة في بيان لها، أهمية إيصال أصوات المهمشين من خلال السينما. ويتناول الفيلم قضية الأم العزباء في مجتمع ذكوري بالإضافة إلى الإجهاض وقضية الأطفال مكتومي القيد وحق الطِّفل في التعليم، والعنف والقهر اللذين يتعرض لهما النساء والأطفال نتيجة الفقر.

تاء التأنيث، كتابة وإخراج أنجيلا مراد واستعانت المخرجة بعدد من الممثلين غير المحترفين في فيلمها، كما ظهرت في دور رئيسي وجسّدت شخصية "أمل زهرة" ولم تقوم فقط بتأدية الدور، بل قامت بتجسيد الشخصية تمامًا بكل تفاصيلها ومشاعرها.

ولفت الأنظار وسرق القلوب الطفل المشرّد “ماجد” الذي قام بدوره الطفل احمد كازان. وألين الشامي تميزت بشخصية “زينب” التي قدمتها بالفيلم ببراعة كبيرة. من جهة أخرى اختيرت المخرجة اللبنانية أنجيلا مراد للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجانات سينمائية عالمية.