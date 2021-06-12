محافظ بورسعيد يتابع سير تطوير شارع الشاحنات

محافظ بورسعيد يتابع سير في تطوير شارع الشاحنات من اتجاة مدخل ٣٠ يونيو

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولاته، لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية والقومية والخدمية على أرض المحافظ، حيث تفقد أعمال التطوير التي تتم بشارع الشاحنات من إنجاز مدخل محور ٣٠ يونيو بحي الضواحي، رافقه خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد ومسئولي حي الضواحي ومنطقة تعمير بورسعيد.

وأشاد المحافظ خلال جولته بمعدلات إنجاز الأعمال التي تتم بطول الشارع والتغير الكبير التي شهدته وهو ما لمسه سكان المنطقة والمترددين على المكان.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شارع الشاحنات سيشمل أعمال تركيب أعمدة إضاءة ورصف الشوارع بأكملها على أعلى مستوى و تجميل الشارع بشكل حضارى يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمنطقة، ليصبح شارع الشاحنات من أكثر المحاور المرورية الهامة بحى الضواحى بعدما كان يشهد التكدس والاذدحام ، وذلك فى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، حيث قامت المحافظة برفع كفاءة العديد من الشوارع بالتوازى فى مختلف مناطق حى الضواحى للمرة الأولى من نوعها، وذلك لمواكبة قطار التنمية الذى يسير بمحافظة بورسعيد فى مختلف المجالات.

يذكر أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم ، ويحتوى على شبكات صرف الأمطار، ويسير فى اتجاهين، كل اتجاه أربع طرق وفق أحدث اساليب رصف الطرق.

وكان قد تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، مستجدات الأعمال بمشروع تاون داون غرب بورسعيد ، خلال متابعته وتفقده للأعمال الجارية بعدد من المشروعات بالمحافظة ، رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور والشركة المنفذة للمشروع.

وأكد اللواء عادل الغضبان ، أن داون تاون تمثل انجازا سياحيا حقيقيا كونها ساهمت فى تغيير خريطة بورسعيد ، مشيرا بان مشروع داون تاون يكتسب اهمية كبيرة بعد ان كانت تلك المنطقة واحدة من اكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبو عوف ) والان يتم تحويلها الي مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة ، ودعمت القطاع السياحى بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة فى بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق، أن بورسعيد أصبحت تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية السياحية الشاملة ، التى تعيد للمحافظة مكانتها الرائدة فى المجال السياحى ، وتجعلها قبلة للزائرين ، وذلك من منطلق تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة ببورسعيد.