السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«عربية النواب»: لقاء السيسي وبن سلمان يؤكد علاقات القاهرة والرياض التاريخية

لقاء السيسي وبن سلمان
لقاء السيسي وبن سلمان

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، يؤكد العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة والرياض ودورهما المحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.

وقال أباظة، في بيان اليوم، إن العلاقات بين مصر والسعودية تعد نموذجاً يحتذى به فى العلاقات الأخوية التى يجب أن تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية، مؤكداً أهمية الدور التاريخي للقاهرة والرياض تجاه جميع القضايا التى تهم الأمة العربية، خاصة أن هناك تطابقاً تاماً بين وجهتى نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وكان الرئيس السيسي قد عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن لقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى قائلاً: "سعدت بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على على المستويين الرسمي والشعبي".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، صورا للقاء وعلق قائلا: «لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية».

الرئيس السيسي ولي العهد السعودي مجلس النواب لجنة الشئون العربية البرلمان

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