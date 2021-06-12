تشغيل عيادة متخصصة لمتابعة أمراض الكلى بمستشفى كفر الزيات

قال الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، أنه تم تشغيل عيادة متخصصة لمتابعة أمراض الكلى وتقديم جميع الخدمات لمرضى الكلى، وذلك بمبنى العيادات الخارجية لخدمة المرضى، بحضور أطباء قسم الكلى الصناعى بالمستشفى.

وأشار مدير مستشفى كفر الزيات، إلى أنه تم تخصيص أيام الأحد، والأربعاء، من كل أسبوع لاستقبال المرضى والمواطنين وتقديم الخدمات والاستشارات الخاصة بالكلى بعيادة الكلى المذكورة.

وأضاف" قوزع"، أن هذا يأتى فى إطار حرص إدارة المستشفى على جودة الخدمة العلاجية المقدمة بالمستشفي، و استحداث خدمات تقدم جديدا لخدمة المرضي ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفي.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بمحافظة الغربية بإرسال طاقم طبي للمدارس، لتعقيم جميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل اعداد الطلاب بكل لجنة تطبيقا للتباعد بين الطلاب مشيرا الى ضرورة التزام الطلاب، والمراقبين، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.

كما أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة على إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتوره نشوي مازن بالتنسيق الكامل بين الإدارات الصحية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتوفير المطهرات والواقيات الشخصية ومتابعة الطلاب والمراقبين قبل دخول اللجان ، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2021، وكذلك توزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحان.