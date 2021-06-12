طلب إحاطة لتشكيل لجنة فنية للحفاظ على المساجد التاريخية والأثرية

طالب النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة والتخطيط والآثار تكون مهمتها الحفاظ على جميع المساجد التاريخية على مستوى الجمهورية.

وطالب "إدريس" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالكشف عن جميع الحقائق الخاصة بسقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو أحد أباليك الثريا النحاسية التي تتدلى من سقف القاعة الملكية بمسجد الرفاعى وايضاً كشف الاسباب التى وراء سقوط جزء من الرفرف الخشبي الحديث لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن، والذي تم استحداثه ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع خلال النصف الأول من القرن الماضي.

وقال النائب أحمد إدريس ان مسجدى الرفاعى والسلطان حسن يعتبران من أهم المعالم السياحية والاثرية بمحافظة القاهرة ويتوافد اليهما السياح من مختلف دول العالم لزيارتهما ، مؤكداً أن وزارة السياحة والاثار تعطى أكبر اهتمام لترميم المساجد والمزارات الاثرية والسياحة داخل هذه المنطقة ، مطالباً بان هذه اللجنة بعد تشكيلها بزيارة وتفقد جميع المساجد التاريخية والاثرية على مستوى الجمهورية لمعرفة اذا كانت هناك حاجة لاجراء عمليات ترميم بداخلها للقيام بها من اجل الحفاظ عليها لانها من الكنوز والمعالم السياحية والأثرية.

وكانت قالت وزارة السياحة والآثار، إنه أثناء مرور مفتش آثار مسجد الرفاعي، صباح امس الجمعة، لتفقد المسجد بعد فتحه للزيارة، تلاحظ سقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو أحد أباليك الثريا النحاسية التي تتدلى من سقف القاعة الملكية.

وقام مدير المنطقة، باستدعاء فريق المرممين لفحص حالة الغطاء الزجاجي ودراسته تمهيدا لترميمه، كما توجه الدكتور أسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى المسجد لمعاينة الثريا.