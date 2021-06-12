السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوزباكستان تتبرع بشحنة أسطوانات أوكسجين إلى أفغانستان لمواجهة كورونا

كورونا
كورونا

 تسلمت أفغانستان شحنة تقدر بـ1000 أسطوانة أكسجين من أوزبكستان صباح اليوم السبت.

وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية - وفق ما أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - أن عصمت الله إرجاشيف الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان لشؤون أفغانستان حضر عملية التسليم لمساعدة البلاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
 

يأتي ذلك مع اقتراب نفاد الأكسجين في العديد من المستشفيات الكبرى بأفغانستان وسط زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يوميا.
 

ووفقًا لوزارة الصحة العامة، سجلت أفغانستان أكثر من 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 

وفي غضون ذلك، تسلمت أفغانستان أيضًا 700 ألف جرعة من اللقاح الصيني على أن يبدأ التطعيم بهذه الشحنة اعتبارًا من هذا الأسبوع.
 

وتعاني أفغانستان من ارتفاع حاد في معدلات الإصابة فيروس كورونا، مما دفع وزارة الصحة العامة في أفغانستان إلى فرض الحظر لمدة أسبوعين وسط زيادة الحالات.
 

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