سحب 4837 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

علمت "الدستور" أن إجمالي رخص السيارات المسحوبة خلال الـ24 ساعة الماضية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بلغ 4472) رخصة.

وانتهت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني والذى يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، 30 مارس الماضي كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

فوائد تزويد السيارات بالملصق الإلكتروني

أما عن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، فهو يحدد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير على ضبط كافة أنواع السيارات المطلوبة جنائياً ، بالإضافة إلى قيام الملصق الإلكتروني بإرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي، كما يمنع تعرض السيارة للسرقة، حيث يتم ضبط السيارة عن طريقه وفي حالة محاولة السارق لنزع الملصق الإلكتروني يتم تحديد مكان السيارة وضبطها من خلال النسخة الموجودة على الزجاج، أما في حالة قيام اللص بكسر الزجاج يتم تنبيه لغرفة عمليات المرور بحدوث تعدي على السيارة، ومن ثم يتم إرسال أقرب سيارة دورية أمنية أو سيارة مرور أو دراجة بخارية إلى موقع الحدث لسرعة ضبط السارق.

أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ ويمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.