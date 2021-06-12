قافلة بيطرية بزفتى في الغربية ضمن «حياة كريمة» اليوم

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم السبت، قافلة بيطرية بقرية "حانوت" التابعة لمركز زفتى، فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 94 من الأبقار، 57 جاموس، 14أغنام وماعز، و6 دواب، و3410 طيور، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافه التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.

وأشار أنور إلى أنه جار تنفيذ واستكمال 54 قافلة بيطرية على مستوى مركز ومدينة زفتى، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى.