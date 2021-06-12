السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة بيطرية بزفتى في الغربية ضمن «حياة كريمة» اليوم

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم السبت، قافلة بيطرية بقرية "حانوت" التابعة لمركز زفتى، فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  94 من الأبقار، 57 جاموس، 14أغنام وماعز، و6 دواب، و3410  طيور، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافه التخصصات  من مديرية الطب البيطري بالغربية.

وأشار أنور إلى أنه جار تنفيذ واستكمال 54 قافلة بيطرية على مستوى مركز ومدينة زفتى، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى.

 

بمبادرة حياة كريمة الكشف وتقديم العلاج ابنة اوزيل الأبقار مصريون جاموس 14أغنام وماعز دواب و3410 طيور

الأكثر قراءة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

قبول مارلي «طفلة الكيرلي» في مدرسة ماريا

مستغلًا نوم الركاب.. مواطن يرتكب فعلًا غير أخلاقي مع طفل في قطار الصعيد

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

لماذا طلب دفاع «داعش إمبابة» شهادة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب؟

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 12-6-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين