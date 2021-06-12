سراج منير ينتظر أول أعداد سلسلة «المسافر» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالتزامن مع دورة هذا العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يصدر عن دار حكاوي للنشر والتوزيع، أول عدد من سلسلة روايات للشباب والنشء بعنوان "المسافر" للكاتب الشاب سراج منير، والذي سبق وصدر له عدد من الأعمال الروائية من بينها: سبعة زيرو، ربيع الشتات، نياندرتال، التجربة، عشق في جنوب الهادي.

حصل سراج منير على جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبدع في دورتها الثانية عن روايته "حكاية جديدة للأندلس" في فبراير 2020 وجاءت في المركز الثالث .

وعن سلسلة "المسافر" كشف الكاتب الشاب سراج منير لــ"الدستور" عن ملامح السلسلة مشيرا إلي أن أول أعدادها تدور حول "وليد"، وهو شاب في العشرينات، يعمل ممرضاً ويكافح ليبدأ حياته، لكنَّه يجد نفسه فجأة يكافح في مهمةٍ لإنقاذ البشر في كواكبٍ أخرى، تبعد عنا ملايين السّنين الضَّوئيَّة.

يتعلم "وليد" أن وجود البشر لا يقتصر على كوكب الأرض فقط فهناك بشر موجودون في عشرة كواكب في كوننا الفسيح. من بين الكواكب العشرة هناك ثلاثة كواكب شهدت تطورا كبيرا مكن أهلها من اكتشاف الكون والتنقل بحرية بين الكواكب المأهولة بالبشر هذه الكواكب الثلاثة هي كوكب أكورا وكوكب حورام وكوكب يضاع.

وقال سراج منير إن السلطات قامت في الكواكب الثلاثة بإنشاء هيئة تنظم الانتقال بين الكواكب وتمنع قيام الأشرار من الكواكب المتطورة باستغلال الناس في الكواكب الأقل تطورا، وتم تسمية هذه الهيئة بهيئة مكافحة الانتقال الإجرامي عبر الكون أو اختصارا هيئة مساعك ومقرها في كوكب حورام لكن يعمل بها أشخاص من كل الكواكب. تكافح هذه الهيئة أنشطة منظمة "فيرس" الإجرامية التي تقدم خدمات لراغبي السفر غير الشرعي بين الكواكب الذين يريدون استغلال التكنولوجيا المتطورة في أغراضهم الخبيثة في الكواكب التي لا تزال في أطوارها البدائية.

تقوم هيئة مساعك بتجنيد الشباب من كافة أنحاء الكون بشرط أن يكون لديهم قدرات خاصة يحملها جين وراثي يسمى بالجين الفائق، من ضمن الفرق التي تعمل في الهيئة كانت فرقة تضم أبطالنا الثالثة وهم "وليد": شاب من كوكب "الأرض" وهو يعمل ممرضا في مستشفى في مصر، "دالا": فتاة من كوكب "يضاع" تعمل تقنية في إحدى الشركات الكبرى، "رمزي": شاب من كوكب "حورام" الذي يقع فيه مقر الهيئة وهو المشرف على زميليه وهو يعمل في الهيئة باستمرار.

تدور مغامرات الفريق في أثناء سعيهم الدؤوب للتغلب على عملاء منظمة فيرس وزبائنها من المجرمين وأصحاب الأغراض الخبيثة وفي نفس الوقت محاولاتهم التوفيق بين هذه المغامرات الخطيرة وحياتهم الأصلية وعلاقاتهم بعائلاتهم.