عيادات طبية مجانية لسكان قريتي أسمنت والمعصرة في الوادي الجديد

نظم حزب "مستقبل وطن" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، عيادات طبية مجانية لخدمة سكان قريتين بالمركز بالتعاون مع مديرية الصحة.

قال النائب محمد علي عبد العبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل بمركز الداخلة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، إن الحزب نظم عيادة طبية مجانية في تخصص طب الأطفال لأهالي قرية المعصرة بالمركز، وجرى توقيع الكشف الطبي لـ 22 طفلًا، بالتعاون مع الدكتور محمود عويس، أخصائي طب الأطفال بمستشفى الداخلة العام.

أضاف عبد الغني، أن الحزب نظم على التوازي عيادة طبية مجانية أخرى في تخصص طب الأسنان لأبناء قرية أسمنت بالمركز وجرى توقيع الكشف الطبي لـ 25 حالة بالتعاون مع الدكتور محمد فوزي حمودة، أخصائي طب وجراحة الأسنان بمستشفى الداخلة العام.

أشار عبد الغني، إلى أن العيادات طبية جرى تنظيمها تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

وفي نفس السياق عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد اجتماعًا مع قيادات الحزب بمركزي الخارجة وباريس لمناقشة خطة وملامح العمل الحزبي السياسي، والخدمات الجماهيرية وسياسة العمل المرحلة المقبلة.

وقال جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إن الاجتماع شهد حضور أمناء مركزي الخارجة وباريس والأمناء النوعيين، هيئة المكتب وذلك بمقر الحزب بمدينة الخارجة، لمناقشة أجندة العمل الحزبي المرحلة المقبلة، وسط تطبيق مكثف للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أكد جمال، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف المالي وموقف العضوية ودور الحزب في التدخل بعض الخدمات الجماهيرية مثل تراخيص الحظائر وتجديد تراخيص الآبار والعيون الجوفية، بالإضافة لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لدعم الشباب في إيجاد فرص عمل غير تقليدية وطرق دعم هؤلاء الشباب ونتائج المؤتمر الأول لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الذي نظمه الحزب بالأمس بمقر مكتبة مصر العامة.

وأشار جمال، إلى أن الاجتماع جرى عقده تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن.