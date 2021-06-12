السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 12 يونيو 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 12 يونيو 2021 على النحو التالي: 

 

الحمل

مهنياً: مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب. 

عاطفياً: تكتشف أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسياً وتطمئن إلى المستقبل.

صحياً: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأن الوزن الزائد يضرّك كثيراً ويسبب لك مشكلات.

 

الثور

مهنياً: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي. 

عاطفياً: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، يظل عامل الحب أقوى من كل شيء.

صحياً: ركّز جهودك في هذه المرحلة على كيفية التخلص من السمنة الزائدة وكثف ممارسة السباحة.

 

الجوزاء 

مهنياً: وجود القمر في البيت الثاني بيت المال يدعوك إلى الاهتمام بشؤون مالية مصرفية شؤون شخصية وعائلية وعدم تضييع الوقت في أعمال لا جدوى منها.

عاطفياً: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، وتستوعب الأمور بسعة صدرك.

صحياً: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الصحي للخطر، بل اطلب النصيحة.

 

السرطان

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة في هذا الوقت.

عاطفياً: لا تتهرّب من الواجبات، تحاشَ التورّط في قضية شائكة، تبدو في موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.

صحياً: الابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية.

 

الأسد 

مهنياً: لا تظنّنّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في التحضير لمشاريعك يعني أنك حضّرت جيداً، فالنتائج قد تفاجئك. 

عاطفياً: تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي بأمورك، وتكون أنت غير صائب في حكمك عليه، وتخفي غيرة أو توحي بها.

صحياً: سارع إلى الاستفادة من الصيف الجميل وانطلق برحلات أسبوعية للترفيه.

 

العذراء

مهنياً: يكون هذا اليوم ممتازاً لك، ويحمل ضحكة كبيرة ومغامرة تنتظرك وهي منعشة جداً ومفيدة على الصعيد المهني.

عاطفياً: كن أكثر تفهماً لظروف الحبيب وابقَ إلى جانبه، فهو بأمسّ الحاجة إليك اليوم قبل الغد للتخفيف عنه ومواساته.

صحياً: حاول أن تكون متمالك الأعصاب هادئاً ومتروياً ومتماسكاً لئلا تصل إلى الأسوأ.

 

الميزان

مهنياً: يثير هذا اليوم مسألة مالية، عليك الابتعاد عن الصفقات المشبوهة وتجنب الدخول في مضاربات البورصة.

عاطفياً: من حقك أن تشعر بالقلق من تصرّفات الشريك، لكن مصارحته بالأمر هو الحل الأنسب والناجح .

صحياً: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، يكون مناسباً من أجل مستقبل صحي أفضل.

 

العقرب

مهنياً: يساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه.

عاطفياً: بعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد يزعج الشريك وينفره منك ويقرر ربما التخلي عنك نهائياً.

صحياً: كثرة الضغوط سيئة جداً، والبحث عن الراحة هو الحل الأنسب لذلك.

 

القوس 

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن نشاطات ماليّة وتجاريّة مهمّة بالنسبة اليك فتخوض تجارب جديدة وتناقش وتحاور بهدف حفظ التوازن وضمان النجاح.

عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما ويؤجج العواطف كما لو أنكما في بداية علاقتكما.

صحياً: مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة من الراحة والاستجمام.

 

الجدي 

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى بعض المنافسة الرخيصة كما إلى ارتكابات متخفية وأعداء في المحيط يحاولون الإيقاع بك.

عاطفياً: تقوم برحلة لتجديد شهر العسل، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية.

صحياً: المطلوب في حال الشعور بوعكة صحية خفيفة مراجعة الطبيب خوفاً من انعكاسات لاحقاً.

 

الدلو

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى المغامرة ويتحدث عن اتصالات جيدة مع الخارج أو بعض الأجانب. 

عاطفياً: ارتباكك يثير قلق الشريك، ويرفع منسوب الشك عنده في مختلف الأمور، حاول أن تخفي هذا الارتباك أمامه وكن مشرق الوجه.

صحياً: يجب أن تكون الرياضة أولوية في حياتك، فهي الطريق الأنسب لصحة أفضل.

 

الحوت 

مهنياً: تهتم لتحسين وضعك المهني وستسعى أيضًا لحصد تعاطف وتشجيع الآخرين، وقد يكافئك الحظ بجائزة معنويّة وبمزيد من التقدير والإعجاب.

عاطفياً: تميل الى منح الشريك المزيد من الثقة، وربّما تعترف له بسرٍّ دفين، أو تطلعه على ما يدور في فكرك من هواجس.

صحياً: اترك مشكلاتك المهنية في المكتب، واحزم حقائب السفر وانطلق في رحلة ترفيهية.

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