حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 12 يونيو 2021

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 12 يونيو 2021 على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب.

عاطفياً: تكتشف أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسياً وتطمئن إلى المستقبل.

صحياً: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأن الوزن الزائد يضرّك كثيراً ويسبب لك مشكلات.

الثور

مهنياً: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي.

عاطفياً: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، يظل عامل الحب أقوى من كل شيء.

صحياً: ركّز جهودك في هذه المرحلة على كيفية التخلص من السمنة الزائدة وكثف ممارسة السباحة.

الجوزاء

مهنياً: وجود القمر في البيت الثاني بيت المال يدعوك إلى الاهتمام بشؤون مالية مصرفية شؤون شخصية وعائلية وعدم تضييع الوقت في أعمال لا جدوى منها.

عاطفياً: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، وتستوعب الأمور بسعة صدرك.

صحياً: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الصحي للخطر، بل اطلب النصيحة.

السرطان

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة في هذا الوقت.

عاطفياً: لا تتهرّب من الواجبات، تحاشَ التورّط في قضية شائكة، تبدو في موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.

صحياً: الابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية.

الأسد

مهنياً: لا تظنّنّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في التحضير لمشاريعك يعني أنك حضّرت جيداً، فالنتائج قد تفاجئك.

عاطفياً: تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي بأمورك، وتكون أنت غير صائب في حكمك عليه، وتخفي غيرة أو توحي بها.

صحياً: سارع إلى الاستفادة من الصيف الجميل وانطلق برحلات أسبوعية للترفيه.

العذراء

مهنياً: يكون هذا اليوم ممتازاً لك، ويحمل ضحكة كبيرة ومغامرة تنتظرك وهي منعشة جداً ومفيدة على الصعيد المهني.

عاطفياً: كن أكثر تفهماً لظروف الحبيب وابقَ إلى جانبه، فهو بأمسّ الحاجة إليك اليوم قبل الغد للتخفيف عنه ومواساته.

صحياً: حاول أن تكون متمالك الأعصاب هادئاً ومتروياً ومتماسكاً لئلا تصل إلى الأسوأ.

الميزان

مهنياً: يثير هذا اليوم مسألة مالية، عليك الابتعاد عن الصفقات المشبوهة وتجنب الدخول في مضاربات البورصة.

عاطفياً: من حقك أن تشعر بالقلق من تصرّفات الشريك، لكن مصارحته بالأمر هو الحل الأنسب والناجح .

صحياً: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، يكون مناسباً من أجل مستقبل صحي أفضل.

العقرب

مهنياً: يساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه.

عاطفياً: بعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد يزعج الشريك وينفره منك ويقرر ربما التخلي عنك نهائياً.

صحياً: كثرة الضغوط سيئة جداً، والبحث عن الراحة هو الحل الأنسب لذلك.

القوس

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن نشاطات ماليّة وتجاريّة مهمّة بالنسبة اليك فتخوض تجارب جديدة وتناقش وتحاور بهدف حفظ التوازن وضمان النجاح.

عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما ويؤجج العواطف كما لو أنكما في بداية علاقتكما.

صحياً: مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة من الراحة والاستجمام.

الجدي

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى بعض المنافسة الرخيصة كما إلى ارتكابات متخفية وأعداء في المحيط يحاولون الإيقاع بك.

عاطفياً: تقوم برحلة لتجديد شهر العسل، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية.

صحياً: المطلوب في حال الشعور بوعكة صحية خفيفة مراجعة الطبيب خوفاً من انعكاسات لاحقاً.

الدلو

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى المغامرة ويتحدث عن اتصالات جيدة مع الخارج أو بعض الأجانب.

عاطفياً: ارتباكك يثير قلق الشريك، ويرفع منسوب الشك عنده في مختلف الأمور، حاول أن تخفي هذا الارتباك أمامه وكن مشرق الوجه.

صحياً: يجب أن تكون الرياضة أولوية في حياتك، فهي الطريق الأنسب لصحة أفضل.

الحوت

مهنياً: تهتم لتحسين وضعك المهني وستسعى أيضًا لحصد تعاطف وتشجيع الآخرين، وقد يكافئك الحظ بجائزة معنويّة وبمزيد من التقدير والإعجاب.

عاطفياً: تميل الى منح الشريك المزيد من الثقة، وربّما تعترف له بسرٍّ دفين، أو تطلعه على ما يدور في فكرك من هواجس.

صحياً: اترك مشكلاتك المهنية في المكتب، واحزم حقائب السفر وانطلق في رحلة ترفيهية.