مصر تهنئ الإمارات بفوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي

أعرب أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات.

وأضاف حافظ فى تغريدة له على تويتر “تهانيها إلى كل من غانا والجابون والبرازيل وألبانيا لانتخابهم لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس اِنتخاب الأمم المتحدة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، عضوًا في مجلس الأمن للمرة الثانية في تاريخها، مؤكدة أنها ستعمل على تعزيز الشمولية والتحفيز على الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن.

بن زايد يشيد بقرار انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن

وعلق الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى على الانتخاب قائلا: انتخاب الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم فى السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.. وانطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية، وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما علق الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، قائلا: "انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن يعكس دبلوماسيتها النشطة".

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد، ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي".

يأتي ذلك فيما قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن "فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي اليوم، يأتي في فترة حافلة بالتحديات، وتعود الدبلوماسية الإماراتية إلى عضوية المجلس بعد 35 عامًا من تجربة أولى ثرية".

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تنضم الإمارات إلى المجلس حاملة تطلعات كبيرة، ورؤية ملهمة شعارها أقوى باتحادنا، وهدفنا بناء الجسور وتعزيز التعاون والسلام".