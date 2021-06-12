تفاصيل اعترافات المتهمين بقضية «داعش إمبابة» الإرهابية

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة الثانية.

وتزامنا مع القضية نسرد تفاصيل اعترفات المتهمين خلال التحقيقات وكيفية اعتناقهم تلك الأفكار.

وتضمنت اعترف المتهم الثاني "عمرو" بالتحقيقات أنه شارك جماعة الإخوان في التجمهرات التي وقعت 2013 عقب فض اعتصام رابعة، وارتبط من خلالها بالمتهم الثالث "أحمد" الذي عقد له لقاءات تثقيفية وأطلعه على إصدارات "داعش" الإرهابية ورسخ لديه أفكارها فاعتنقها.

ولسعيه للانضمام لصفوف الجماعة بدولة سوريا، عاونه المتهم الثالث ونسق له لقاء بعنصر داعشي يولى مسئولية إلحاق عناصر التنظيم المقاتلة لسوريا، كما اجتمع بالمتهم الأول الذي رسخ له شرعية الالتحاق بصفوف "داعش" بدولة سوريا والمشاركة بأعمالها المسلحة هناك.

واعترف المتهم الثالث "أحمد" خلال التحقيقات بأنه في غضون عام 2014 شاهد أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي في دولتي سوريا والعراق وإصداراته المرئية عبر "الانترنت" فاعتنق أفكارها.

والتقى بأحد أعضائها (فرنسي الجنسية) داخل البلاد وتلقى دعوته للالتحاق بصفوف الجماعة بدولة سوريا أعقب ذلك لقاءه بالمتهم الثاني "عمرو" الذي عرف منه بسعيه للالتحاق بجامعة "داعش" هناك وعاونه في تسهيل تسفيره عبر تواصله مع القائمين على إلحاق المقاتلين بالتنظيم وتدبير إلحاقه بحقول قتال الجماعة بدولة سوريا وأنه استطاع إقناع المتهم الثاني عشر "إسلام" بذات الأفكار.

واعترف المتهم الرابع "أنس" خلال التحقيقات بانضمامه لجماعة "داعش" الإرهابية التي تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح بأنه في غضون عام 2013 شارك والمتهم الأول جماعة الإخوان في تجمهراتها المدبرة بميدان رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة.

وأنه في غضون عام 2014 عقد له المتهم الأول لقاءات تثقيفية ودرس له أفكاراً متطرفة لـ "داعش" الإرهابية جمعته وببعض المتهمين بالقضية أطلعهم على إصدارات مرئية لتنظيم "داعش" بمحال سكنهم لترسيخ أفكار التنظيم وسعي مع المتهم الثالث إلى الالتحاق بصفوف التنظيم بمحافظة شمال سيناء ودولة سوريا.

كما أقر المتهم أنس أشرف بقناعته بأفكار ما يمسى "داعش"، ورغبته في السفر لمناصرة أعضاء التنظيم، واشتراكه في تظاهرات جماعة الإخوان في ميدان رابعة وميدان النهضة عام 2013 حين كان عمره 13 عاما.

وقال المتهم ضمن اعترافاته، أنه لا يعمل ويدرس في الصف الثالث الثانوي الأزهري، مقيم مع أسرته المكونة من "والده ووالدته وأشقائه الاثنين".

وتابع المتهم: أنا درست في الدين من خلال دراستي في الثانوية الإزهرية، والحمد لله أنا ملتزم دينيا من وأنا صغير، وكنت بحافظ على الصلاة وقراءة القرآن، وده لأن والدي كان ملتزم دينيا هو كمان"، مشيرا "أطلعت على كتب صفة الصلاة، وزاد المستقنع لابن عثيمين، وكنت بحضر درو في الدين أفتكر منها دورة عن العقيدة وأصول الفقه عملها الشيخ وحيد عبدالسلام وكانت في كفر الشيخ"، وكنت بحب التيار السلفي، وكنت مؤيد لـ مرسى عشان تطبيق الشريعة بس لكن مكنتش بحب الجماعة.

وسرد: "مكنش بيعجبني منهج الاخوان لأنهم بيهاجمو الموسيقى، وأنا كنت بنزل إعتصامات رابعة والنهضة سنة 2013، وساعتها كان عمري 13 سنة، وكنت بروح ساعتها مع أبويا وأصحابه"، مستكملًا: "أنا نزلت 3 أو 4 مرات، وسنة 2014 بدأت أتعرف من خلال والدي على فكر تنظيم الدولة".

