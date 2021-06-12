السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

منال محيي تقيم حفلا بقصر المناسترلي اليوم

منال محيي
منال محيي

يُقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بالمنيل -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في الثامنة مساء اليوم٬ حفل ريسيتال لآلتي الفيولينة والهارب للفنانين : منال محيي الدين وحسام شحاتة.

يتضمن برنامج الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار الموسيقيين من بينها: سوناتا من مصنف (صول) الصغير من أعمال جيتانو دونيزيتي ــ "تاييس" لماسينيه ــ سوناتا فى مصنف (دو) صغير لسبور، "كنتابيل وتنويعات على فانتازيا موسى" لنيكولو بجانيني، فلامينجو الباروك لصولو آلة الهارب من أعمال ديبورا هينسون و السوناتا الثانية لصولو الفيولينة للملحن البلجيكى يوجين ايساييه.

وتختتم فقرات الحفل بمقطوعة "فانتازيا كارمن" من أعمال بيزيه – بورن.

وبدأت "منال محيي الدين" العزف على آلة الهارب في سن العاشرة من عمرها، وأصبحت أول عازفة هارب منفرد مصرية في أوركسترا القاهرة السيمفوني، ونجحت في تحقيق الجماهيرية لهذه الآلة غير المألوفة، لتصبح اسماً لامعاً وأستاذة لها بالكونسيرفتوار.. كما حصل "حسام شحاتة" على جائزة الدولة التشجيعية للفنون عام 2015.  

يشار إلى أن "قصر المانسترلي" والذى كان يطلق عليه "الكشك"٬ أنشأه حسن فؤاد باشا المانسترلى كتخدا مصر فى عهد عباس طوسون ابن محمد على باشا. ويتكون الكشك من الداخل من صالة مستطيلة مغطاة بالإضافة إلى جناح الجهة الغربية الذى يضم قاعة للمعيشة وحجرتين للنوم ودورة مياه وحجرة أخرى بالجهة الشرقية. 

كما توجد شرفة من الخشب تحيط بالكشك من الجهة الغربية والجنوبية تطل على النيل من خلال بوائك ثلاثية من الخشب زخرفت أسقفها بزخارف هندسية ونباتية ويتوج واجهات الكشك رفرف من الخشب على هيئة الكورنيش المصرى مزخرف بزخارف ملونة منفذة على الخشب.

ويذكر على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية أن حسن فؤاد باشا المانسترلى شيد فى الطرف القبلى بجزيرة الروضة سرايا وكشك على أطلال قصر السلطان نجم الدين الذى يرجع إلى العصر الأيوبى .

في سياق متصل يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة، معرضاً تشكيلياً بعنوان "مواهب شبابية"، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

يضم المعرض أعمال 18 فناناً من المواهب التشكيلية الشابة في مجالات: الرسم، التصوير، النحت، فن العرائس، جرافيك ، فن الخيوط ، وغيرها من الفنون التشكيلية  المتنوعة .

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الثقافة -ممثلة في قطاع الصندوق- على تحفيز وتشجيع الموهوبين من  دراسي وممارسي الفن التشكيلي بمجالاته المتعددة في توظيف مواهبهم بصورة تعود عليهم وعلى المجتمع بالفائدة.

منال محيي الدين قصر المانسترلي مركز طلعت حرب الثقافي حي السيدة نفيسة جزيرة الروضة

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