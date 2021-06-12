سقوط أمطار خفيفة على مرسى مطروح.. ورفع حالة الطوارئ (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة، فيما أعلنت محافظة مطروح والأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد بأن يكون طقس السبت معتدل على السواحل الشمالية نهارًا لطيف خلال ساعات الليل، وتكون أقل درجة حرارة في مصر للعظمي اليوم فى مطروح والسلوم والتى تصل إلي 26 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وكذلك جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واتجاه الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء الجمهورية وسرعتها بين 14 و17 عقدة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية للبلاد وذلك على فترات متقطعة وبنسبة 20%.

وتنخفض درجات الحرارة على القاهرة والإسكندرية اليوم ضمن أخبار الطقس والذي أصدرته هيئة الارصاد الجوية المصرية وذلك مقارنة بدرجات الحرارة أمس الجمعة.

وتنشط الرياح اليوم فى القاهرة الكبري ومناطق أخرى متفرقة من جمهورية مصر العربية في الوقت الذى تتوقع فيه الأرصاد وجود فرصة سقوط أمطار على غرب الجمهورية.

وتصبح درجة الحرارة اليوم في القاهرة 35-21، كما تنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم لتصبح بدلاً 29-19، وتصل درجة الحرارة في أسوان اليوم إلي 46-27 وأيضًا في إدفو بصعيد مصر تكون درجة الحرارة 46-27 درجة.

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