السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مرسى مطروح.. ورفع حالة الطوارئ (صور)

سقوط أمطار خفيفة
سقوط أمطار خفيفة علي مدينة مرسي مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة، فيما أعلنت محافظة مطروح والأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد بأن يكون طقس السبت معتدل على السواحل الشمالية نهارًا لطيف خلال ساعات الليل، وتكون أقل درجة حرارة في مصر للعظمي اليوم فى مطروح والسلوم والتى تصل إلي 26 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وكذلك جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واتجاه الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء الجمهورية وسرعتها بين 14 و17 عقدة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية للبلاد وذلك على فترات متقطعة وبنسبة 20%.

وتنخفض درجات الحرارة على القاهرة والإسكندرية اليوم ضمن أخبار الطقس والذي أصدرته هيئة الارصاد الجوية المصرية وذلك مقارنة بدرجات الحرارة أمس الجمعة.

وتنشط الرياح اليوم فى القاهرة الكبري ومناطق أخرى متفرقة من جمهورية مصر العربية في الوقت الذى تتوقع فيه الأرصاد وجود فرصة سقوط أمطار على غرب الجمهورية.

وتصبح درجة الحرارة اليوم في القاهرة 35-21، كما تنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم لتصبح بدلاً 29-19، وتصل درجة الحرارة في أسوان اليوم إلي 46-27 وأيضًا في إدفو بصعيد مصر تكون درجة الحرارة 46-27 درجة.

٢٠٢١٠٦١٢_٠٩٠٩١٠
٢٠٢١٠٦١٢_٠٩٠٩١٠
٢٠٢١٠٦١٢_٠٩٠٨٤٣
٢٠٢١٠٦١٢_٠٩٠٨٤٣
٢٠٢١٠٦١٢_٠٩٠٨١٦
٢٠٢١٠٦١٢_٠٩٠٨١٦

IMG-20210612-WA0008
IMG-20210612-WA0008
مدينه مرسي مطروح سقوط امطار خفيفه إعلان حالة الطوارئ الأجهزة التنفيذية الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

قبول مارلي «طفلة الكيرلي» في مدرسة ماريا

مستغلًا نوم الركاب.. مواطن يرتكب فعلًا غير أخلاقي مع طفل في قطار الصعيد

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

لماذا طلب دفاع «داعش إمبابة» شهادة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب؟

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 12-6-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين