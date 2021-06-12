«الحريري» يهنئ الإمارات لانتخابها بعضوية مجلس الأمن الدولي

هنأ رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا بمناسبة انتخابها بعضوية مجلس الأمن الدولي.

وقال الحريري - في تدوينه له - : "مبروك للعرب والعالم، انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الامن الدولي".. مضيفا أن الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت نموذجاً دبلوماسيا يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب لخدمة الإنسانية.

انتخاب الإمارات لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

‎وقد انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا للفترة 2022-2023.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - في تصريح بهذه المناسبة وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” - "لقد كانت دولة الإمارات مستعدة دائماً للاضطلاع بنصيبها في مسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة بالتعاون مع المجتمع الدولي، وهذا هو الدافع الأساسي لحملتنا لعضوية مجلس الأمن".

من جانبها، أوضحت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة "أن دور دولة الإمارات في مجلس الأمن، ينطلق من إيماننا بأن قيمنا ومبادئنا يمكن أن تساعد في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق هدفنا المشترك، والمتمثل في السلم والأمن الدوليين".

يشار إلى أن دولة الإمارات انضمت لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقاً مقعد في مجلس الأمن الدولي في الفترة 1986-1987.

وحصلت دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية في عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020، لترشحها لعضوية مجلس الأمن، وأطلقت دولة الإمارات حملتها بشكل رسمي في سبتمبر 2020، وقدّمت سلسلة من الإحاطات الافتراضية للمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، مما ساهم في تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء، وتم التأكيد خلال هذه المناقشات على التزام دولة الإمارات بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار خلال فترة عضوية الدولة في المجلس.