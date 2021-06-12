السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منطقة التجارة الحرة الأفريقية: إعداد 90% من جدول التعريفات الجمركية بحلول أغسطس

التجارة الأفريقية
التجارة الأفريقية

قال وامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إن جدول التعريفات الجمركية الخاصة بالاتفاقية سيكتمل بنسبة 90٪ بحلول أغسطس القادم، حتى يتمكن المستوردون والمستثمرون من معرفة التعريفات المطبقة عليهم، وما السلع التي سيتم تخفيض جماركها، وأثر ذلك على تدفقات الاستثمار.

وأضاف مين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ - أنه يجب أولا الانتهاء من قواعد المنشأ المحددة للمعاملة التفضيلية التي ستحظى بها السلع، لافتا إلى أنه وفقا لما اتفق عليه رؤساء الدول، فإنه ينبغي الانتهاء من قواعد المنشأ نهاية شهر يونيو الجاري.

وأشار إلى أنه بحلول نهاية شهر يونيو سيتم الانتهاء من 90% من قواعد المنشأ، مؤكدا أنه في بعض الدول التي لا توجد بها قواعد منشأ لا يمكنها القيام بصفقات تجارية ذات مزايا تفضيلية.

وفيما يتعلق بالمعوقات البيروقراطية، أوضح مين "الشيء الجيد أنه لدينا ملحق بالاتفاقية بشأن الإجراءات الجمركية بالإضافة إلى تسهيل التجارة بهدف التأكد من تقليل زمن مرور البضائع وتقليل البيروقراطية، ولكن هذا سيستغرق وقتًا".

وأكد أن مصر لديها فرصة فريدة لزيادة وتعزيز التجارة مع بقية الدول بالقارة الأفريقية، حيث أن مصر تصدر سلعا قيمتها نحو 400 مليون دولار إلى باقي القارة الأفريقية، وهناك فرصة لمصر لزيادة الصادرات داخل أفريقيا بفضل التقدم الصناعي والقدرة الإنتاجية لمصر وهو ما يتيح لها الاستفادة الفورية من الاتفاقية.

 

الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

 

يذكر أن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير الماضي، وقدمت 41 دولة من أصل 54 دولة عضوا في المنطقة جداول لتخفيض الرسوم الجمركية، وبموجب الاتفاقية يجب على الأعضاء إلغاء 90٪ من الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

مليون دولار الاستثمار زيادة الصادرات منطقة التجارة الحرة 400 مليون دولار

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