السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تنفذ 385 قرار إزالة تعديات خلال أسبوع

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات، تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتي تم إطلاقها اعتباراً من مارس الماضي، وضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات علي مجري نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية.

وقال  الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، إنه تم تنفيذ 385 قرار إزالة خلال إسبوع واحد فقط في محافظات (القاهرة - الجيزة – القليوبية - المنوفية - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - المنيا - أسيوط - دمياط - قنا - الأقصر)، ليصل بذلك اجمالى أعداد الازالات التى تم تنفيذها في الموجة الـ 17 الى إزالة 5107 تعديات على مساحة 917 ألف متر مربع تقريباً (219 فدانا).

وأكد الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والتحويل الفوري للمخالفين للنيابة العسكرية لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات" ، موضحاً  أن أجهزة  الوزارة تعمل  على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات ، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه.

الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل  فى مايو 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات علي المجري .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة 62819 حالة تعدي حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

حماية خلال تحقيق مخالفات حملات

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