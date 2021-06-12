«رجيم البطاطس المشوية».. سر رشاقة نيللي كريم

تصدر اسم الفنانة نيللي كريم تريند محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشرت صورة جديدة لها، بصحبة لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح.

ونشرت نيللي كريم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور “إنستجرام” و تفاعل معها الجمهور، معبرين عن تقديرهم وحبهم للفنانة واللاعب المصري.

تعتبر الفنانة نيللي كريم من أبرز الفنانات التي تحافظ على رشاقتها بشكل ملحوظ، مما دفع الكثيرين للسؤال حول سر رشاقتها التي دائما ما تظهر بها، وبحسب تصريحتها في احدي اللقأت التلفزيونية أنها لا تتبع أنظمة غذائية قاسية، ولا تفضل أنظمة الحرمان من الطعام ولكن تفضل تناول كافة الأطعمة ولكن بأعتادل.

نظام نيللي كريم الصحي:

- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة

قالت نيللي كريم أنها لا تتناول كافة الأطعمة الدسمة، فهي تسبب لها عدم الراحة، بالإضافة إلى أنها سببا في زيادة الوزن بسرعة كبيرة.

- تناول الخضروات والفاكهة

قالت أنها دائما ما تتناول الخضروات والفاكهة علي مدار اليوم فا تشعرها دائما بالشبع فلا تبحث عن تناول الطعام بشكل مستمر، بالاضافة إلي أن الخضروات والفاكهة تمدها بالفيتامينات اللازمه لجسمها.

- ممارسة رياضة المشي ساعة في الصباح الباكر

تقول أنها رياضية منذ طفولتها، كونها لاعبة باليه، وتعتبر الرياضة شئ أساسي في حياتها اليومية، ولكن رياضة المشي من الأشياء التي لا تبتعد عنها ولو يوما واحد، حيث تبدأ يومها بالمشي في الصباح الباكر.

- ممارسة رياضات المقاومة

تمارس أيضا نيللي كريم رياضة المقاومة، وتفضلها بشكل كبير، وتكون فعالة في حالة زيادة وزنها.

- شرب كميات كبيرة من الماء

يعتبر الماء هو صديق نيللي كريم الأول، حيث تتناول ما يقرب عن 3 لتر ماء يوميا، وهو سر نضارتها ورشاقتها.

- نوم عدد ساعات كافي ليلا

تقول أنها تفضل النوم بشكل عدد ساعات متوتصلة في أول الليل، وتبتعد عن السهر.

- عدم تناول وجبة العشاء

تبتعد نيللي كريم عن وجبة العشاء، فهي المسبب الاول لزيادة الوزن.

- تناول البطاطس المشوية

تقول في حالة زيادة وزنها تلجأ إلى تناول البطاطس المشوية، وتعتبرها السر في إنقاص الوزن.