1911 إصابة جديدة و129 وفاة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن السلطات الصحية الألمانية، سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و129 حالة وفاة ناجمة عنه .

وأشارت بيانات المعهد الألماني، بحسب ما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إلى أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و713 ألفا و480 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 89 ألفا و816 حالة .

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 3 ملايين و573 ألفا و600 شخص حتى الآن.



تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعي حول الوباء (سلالة "الطافرة المزدوجة")، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.