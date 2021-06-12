أقل حصيلة منذ 70 يوما.. 84 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند 84 ألفا و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 70 يوما، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و359 ألفا و155 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 4002 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 367 ألفا و81 شخصا.

وأفادت بأن 121 ألفا و311 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 27 مليونا و911 ألفا و384 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و80 ألفا و690 حالة.



تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعي حول الوباء (سلالة "الطافرة المزدوجة")، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.