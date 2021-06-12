لقاء الرئيس السيسى وولى عهد السعودية فى شرم الشيخ يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان في شرم الشيخ، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.



السيسي يؤكد توافق الرؤى بين مصر والسعودية حول مختلف القضايا

نقلت صحيفة (أخبار اليوم) تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي فتحت عنوان (السيسي يؤكد توافق الرؤى بين مصر والسعودية حول مختلف القضايا)، والتي أكد خلالها توافق الرؤى بين مصر والمملكة العربية السعودية حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

وقال الرئيس السيسي، عقب لقاء عقده مع محمد بن سلمان ولى عهد السعودية أمس بشرم الشيخ، إن اللقاء تركز على بحث تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وأعرب الرئيس، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعى، عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشارت (أخبار اليوم) إلى أن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي نشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللقاء بين الرئيس وولي العهد السعودي، ووصفه بأنه لقاء الأشقاء.



مصر تقود جهود التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية

أما صحيفة (الأهرام) فركزت على المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار (التكامل من أجل النمو)، بشرم الشيخ، وبعنوان (مصر تقود جهود التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية)، وأوضحت أن مصر أكدت التزامها ببذل مساع حثيثة في سبيل الوصول للتكامل المنشود بين دول إفريقيا، حيث يعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي على تحقيق الاندماج ودعم السلام في دول القارة، انطلاقا من شعار لا سلام بدون تنمية ولا تنمية بدون سلام.

ونقلت الصحيفة كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المنتدى، والتي أكد خلالها أن اقتصادات إفريقيا لاتزال تعتمد على السلع الأولية، ما يجعلها أقل مرونة وصمودا في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن لدينا فرصا غير محدودة لتوطين عمليات التصنيع، وخلق سلاسل توريد إفريقية، لتصبح قارة إفريقيا مستقبلا (مصنع العالم)، والتي طالما كانت (سلة غذاء العالم).

وأشارت الصحيفة إلى أنه على هامش المنتدى وقعت مصر والسودان مذكرة تفاهم لدعم المشروعات المشتركة وإزالة معوقات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتبادل الخبرات والتدريب المشترك، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان لتعزيز الاستثمارات والتبادل الفنى والتدريب.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي يتابع بصورة حثيثة تطور العلاقات مع جنوب السودان، ويوجه دوما ببذل كل الجهد لتطويرها، وتلبية مطالب الأشقاء فى جنوب السودان، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.



100 مليار دولار من مجموعة الـ 7 للدول المتضررة من كورونا

وعلى الصعيد العالمي، وتحت عنوان (100 مليار دولار من مجموعة الـ 7 للدول المتضررة من كورونا)، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجموعة الـ 7 بدأت بحث إعادة تخصيص 100 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ لمساعدة الدول الأشد تضررا من أزمة (كوفيد- 19)، ومن المقرر أن يطرح الأمر للنقاش عندما يبحث زعماء مجموعة الدول كيفية توجيه التعافي العالمي من الجائحة.

ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي توقع خلالها أن تتفق مجموعة الـ 7 على التبرع بمليار جرعة من لقاح (كوفيد- 19) للدول الأكثر فقرا بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتبرع بـ 500 مليون جرعة من لقاح شركة (فايزر) إذ قال جونسون إن بريطانيا ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها إلى الدول الأفقر حالا.

وفي اليابان، ذكرت صحيفة (ماينيتشى) اليومية أن الحكومة تفكر في إنهاء حالة الطوارئ في العديد من المناطق في 20 يونيو، مع الإبقاء على حالة شبه طوارئ مخفضة حتى انطلاق أوليمبياد طوكيو في يوليو المقبل، وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى طوكيو خلال حالة الطورائ الشهر الماضي، رغم أن السلطات مازالت قلقة بشان تفشي سلالات أخرى واستنزاف الموارد الطبية.



بتصويت الجماهير.. صلاح أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي

ورياضيا، ذكرت صحيفة (الشروق) وتحت عنوان (بتصويت الجماهير.. صلاح أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي) أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، المُقدمة من شركة بريستول ستريت الراعية لرابطة اللاعبين المحترفين، وذلك إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير.

وأضافت الصحيفة أن رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدة تحمل صورة للفرعون، مُعلقةً عليها "تهانينا لمحمد صلاح بعد اختياره أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي موسم 2020 - 2021 بتصويت الجماهير".

وأشارت إلى أن صلاح تنافس للحصول على الجائزة مع عدد من أفضل لاعبي البريميرليج، وهم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، أولي ويتكنز مهاجم أستون فيلا، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، بالإضافة لباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير وهداف البريميرليج في الموسم الماضي.

وحصل صلاح على أعلى نسبة تصويت في استفتاء الشركة الراعية لرابطة المحترفين الذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما خاض الفرعون 37 مباراة مع ليفربول في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، أحرز فيها 22 هدفًا وصنع 5 آخرى.

ولم يترشح صلاح لجائزة لاعب العام في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بتصويت النقاد، والتي حسمها كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي لصالحه، لكنه ترشح لجائزة لاعب العام بتصويت الجمهور والتي نجح في حسمها لصالحه.

وتواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي لكنه خسرها لصالح روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، ولكن تم اختيار الفرعون ضمن فريق الموسم بالبريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين ليكون اللاعب الوحيد الذي يتم اختياره من ليفربول في الموسم الحالي.

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًا للغاية مع ليفربول ونجح في العودة بالريدز من مركزه المتأخر في ترتيب جدول المسابقة ليحتل المركز الثالث في ترتيب فرق البريميرليج والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.