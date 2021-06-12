تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 12-6-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت الموافق 12 -6-2021 حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد يكون على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الاسكندرية 29 19

وادى النطرون 34 21

طنطا 35 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 34 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 26 20

سيوة 37 22

بورسعيد 29 19

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الاسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

نويبع 39 26

طابا 37 22

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 26

الغردقة 40 26

مرسى علم 38 25

الفيوم 38 26

بنى سويف 40 26

المنيا 41 23

أسيوط 43 24

سوهاج 44 25

قنا 45 26

الأقصر 45 26

أسوان 46 27

ادفو 46 27

أبوسمبل 45 27

الوادى الجديد 45 28

شلاتين 40 26

ابو رماد 37 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26