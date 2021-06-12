السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. وزير التنمية المحلية يزور قرى «حياة كريمة» ببنى سويف

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية زيارة داخل محافظة بني سويف يستقبله خلالها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

 

وسيتفقد شعراوي وغنيم عدد من المشروعات الخدمية بتفقد المدفن الصحي بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف، كما يتفقدان محطة ناصر الوسيطة لتجميع القمامة بقرية بتي خليفة.

 

كما سيتابع وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف الأعمال التى تجري داخل عدد قري حباة كريمة بمركز ناصر والاطمئنان على سير العمل.

 

وتستعرض "الدستور" أهم المعلومات عن المحطة الوسيطة ضمن منظومة النظافة الجديدة وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق و الخدمات في الصعيد.

 

وتتكون المحطة المقامة على مساحة 1950 م2، بطاقة استيعابية 300طن قمامة/يوم، والتي تم إنشاؤها بتكلفة 18 مليون جنيه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط،ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة، لتكون ثاني محطة يتم تسليمها على مستوى محافظات الجمهورية في هذا المجال.

 

وتضم المحطة بوابات خروج ودخول ورامبات ، ورصيف تفريغ، وميزان أرضي بسكول، وطرق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر، وببارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب ونظام للصرف الصحي، ونقاط استقبال المخلفات الخطرة، ومنطقة تفتيش للشاحنات،منظومة إطفاء حريق مزودة بإنذار حريق، وجراج لمعدات المحطة ومصدر مياه ومضخات ضغط عالي ومولد  كهربائي وخزان وقود وكاميرات مراقبة.

 

وتخدم المحطة أكثر من مليون و96 ألف نسمة في مدينة ناصر وقرى: اشمنت، بني عدى، دلاص، دنديل، الحمام، وقرى: بليفيا، شريف باشاـ، ابشنا بمركز بني سويف، والنويرة، قاي باهناسيا، بجانب قرية أبوصير الملق الواسطى حيث تعتبر إضافة نوعية  لمنظومة النظافة بالمحافظة.

بني سويف سيارات محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير التنمية المحلية محافظة بني سويف بروتوكول

الأكثر قراءة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 12-6-2021

4 علامات على وجهك تكشف نقص فيتامين «B12»

اليوم.. استكمال محاكمة 12 متهمًا بخلية داعش إمبابة بسماع شهادتى حسان ويعقوب

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين