اليوم.. وزير التنمية المحلية يزور قرى «حياة كريمة» ببنى سويف

يجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية زيارة داخل محافظة بني سويف يستقبله خلالها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وسيتفقد شعراوي وغنيم عدد من المشروعات الخدمية بتفقد المدفن الصحي بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف، كما يتفقدان محطة ناصر الوسيطة لتجميع القمامة بقرية بتي خليفة.

كما سيتابع وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف الأعمال التى تجري داخل عدد قري حباة كريمة بمركز ناصر والاطمئنان على سير العمل.

وتستعرض "الدستور" أهم المعلومات عن المحطة الوسيطة ضمن منظومة النظافة الجديدة وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق و الخدمات في الصعيد.

وتتكون المحطة المقامة على مساحة 1950 م2، بطاقة استيعابية 300طن قمامة/يوم، والتي تم إنشاؤها بتكلفة 18 مليون جنيه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط،ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة، لتكون ثاني محطة يتم تسليمها على مستوى محافظات الجمهورية في هذا المجال.

وتضم المحطة بوابات خروج ودخول ورامبات ، ورصيف تفريغ، وميزان أرضي بسكول، وطرق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر، وببارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب ونظام للصرف الصحي، ونقاط استقبال المخلفات الخطرة، ومنطقة تفتيش للشاحنات،منظومة إطفاء حريق مزودة بإنذار حريق، وجراج لمعدات المحطة ومصدر مياه ومضخات ضغط عالي ومولد كهربائي وخزان وقود وكاميرات مراقبة.

وتخدم المحطة أكثر من مليون و96 ألف نسمة في مدينة ناصر وقرى: اشمنت، بني عدى، دلاص، دنديل، الحمام، وقرى: بليفيا، شريف باشاـ، ابشنا بمركز بني سويف، والنويرة، قاي باهناسيا، بجانب قرية أبوصير الملق الواسطى حيث تعتبر إضافة نوعية لمنظومة النظافة بالمحافظة.