قائمة المكرمين فى عيد ميلاد ملكة بريطانيا الأكثر تنوعا من الناحية العرقية

أصبحت قائمة المكرمين بمناسبة عيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لعام 2021 الأكثر تنوعا من الناحية العرقية حتى اليوم، حيث أن واحدا من كل سبعة أشخاص ينحدر من خلفية عرقية من الأقليات.



و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” كانت نسبة المكرمين من أقليات عرقية آخذة في التزايد وتضاعفت خلال العقد الماضي من 6 % من الأشخاص في 2021 إلى 15 % من المكرمين في قائمة العام الجاري.



وشملت قائمة الشخصيات البارزة المكرمة لاعب نادي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية تقديرا لخدماته لتحقيق المساواة العنصرية في الرياضة، وسط جدال بشأن صيحات الاستهجان من الجماهير الإنجليزية ضد اللاعبين الذين يركعون على ركبهم في المباريات كمبادرة ضد عدم التسامح، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".



كما شملت قائمة المكرمين الشاعر والكاتب المسرحي ليمن سيساي، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية تقديرا لإسهاماته في الأدب والأعمال الخيرية.



كما أن هذه هي أول مرة يتم تكريم عدد من النساء يفوق عدد الرجال منذ عام 2015 .



تم زرع وردة دوق إدنبرة، في إيست تيراس جاردن، بقلعة وندسور؛ كإشادة دائمة وذكرى خاصة للأمير فيليب، حيث أمضى الزوجان أشهرهما الأخيرة في عزلة معًا.



تم منح الوردة الوردية العميقة، إلى الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، من الجمعية الملكية للبستنة، و أطلق عليها رسميًا اسم الدوق بعد وفاته في 9 أبريل.



وصفت الملكة شجيرة الورد المزدوجة بأنها "جميلة" وأن طريقة تكريم زوجها كان "لطيفًا جدًا".

وعلي صعيد آخر ، أصدرت العائلة المالكة بيانًا رسميًا بعد ولادة ابنة دوق ودوقة ساسكسيس الجديدة حيث تم الكشف في إعلان صدر يوم الأحد الماضي ، عن أن "ميجان" أنجبت ابنة وزنها 7 أرطال و 11 أونصة اسمها ليليبيت "ليلي" ديانا مونتباتن وندسور، في كاليفورنيا.