حصيلة الوفيات بكوفيد-19 فى الأرجنتين تتجاوز 84 ألفا

سجلت الأرجنتين 689 حالة وفاة أخرى بمرض فيروس كورونا الجديد في غضون 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالمرض في البلاد إلى 84628.

وذكرت وزارة الصحة أن الاختبارات كشفت، خلال الـ24 ساعة نفسها، عن 26934 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، لترتفع الحصيلة التراكمية للإصابات منذ بداية تفشي المرض في مارس 2020 إلى 4093090.

وقد أعطت هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكثر من 15.73 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 منذ 29 ديسمبر، وهو التاريخ الذي أطلقت فيه حملتها للتطعيم.

وقالت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيزوتي يوم الجمعة إن الأرجنتين تعمل على "التطعيم والتطعيم والتطعيم" ضد المرض للحد من انتشار الفيروس.

وفي الوقت ذاته، ذكرت المسؤولة خلال حدث أقيم بالمركز الأرجنتيني للعلاج البروتوني في العاصمة بوينس آيرس، أنه من الضرورة بمكان "تعزيز الرعاية لتقليل حالات الإصابة ودخول المستشفيات والوفيات".

وحثت فيزوتي السكان على "مواصلة تعزيز تدابير الرعاية... وتقليل جميع المخاطر المتعلقة بالتجمعات الاجتماعية والبيئات المغلقة".

وقد مددت الأرجنتين تطبيق بعض قيود الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي حتى 25 يونيو.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.