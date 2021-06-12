الشرطة الكندية تعتقل زعيم حزب يمينى لمشاركته فى مسيرة ضد قيود كورونا

اعتقلت الشرطة الكندية، زعيم حزب الشعب الكندي اليميني ماكسيم بيرنييه، في مقاطعة (مانيتوبا) بعد مشاركته في مسيرة ضد القيود التي تفرضها الحكومة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقالت المتحدثة باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية تارا سيل، إن ماكسيم بيرنييه واجه تهما بتجاوز حدود التجمعات العامة وانتهاك متطلبات مقاطعة (مانيتوبا) بالعزل الذاتي عند دخول المقاطعة.



وأضافت سيل: "من واجب شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) إنفاذ قوانين مانيتوبا، والتي تشمل أوامر الصحة العامة، علم بيرنير بالأوامر الصحية وكان قد تلقى تذكرة بالفعل، وقد أدى استمرار جريمة انتهاك أوامر الصحة العامة الحالية في مانيتوبا إلى اعتقاله".



يشار إلى أن الاعتقال وقع جنوب مدينة وينيبيج قبل أن يصل بيرنييه إلى الاحتجاج في المدينة.



الجدير بالذكر أن بيرنييه هو برلماني سابق، كما شغل منصب وزير في حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، كما أن حزب الشعب الكندي الذي ينتمي إليه بيرنييه لم يفز بأي مقاعد في البرلمان في انتخابات 2019.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.