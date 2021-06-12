رئيس الحكومة الإسبانية يدعوا للإفراج عن معارضى الرئيس أورتيجا

دعا رئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز و مؤتمر أساقفة نيكاراغوا إلى إطلاق سراح معارضين لرئيس نيكاراغوا دانييل أورتيجا اعتُقِلوا قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسيّة.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قال سانشيز خلال مؤتمر صحفي في سان خوسيه في كوستاريكا حيث التقى الرئيس كارلوس ألفارادو، "أودّ التحدّث مباشرةً إلى الرئيس دانييل أورتيجا: اطلق سراح المعارضين".



وأضاف: "نحن قلقون بشأن ما يحدث في نيكاراجوا، وهو أمر ليس بجديد على أيّ حال"، مشيراً إلى أنّ "موقف إسبانيا هو موقف الاتّحاد الأوروبي: الدفاع الصارم عن حقوق الإنسان والحرّيات والقيم الديموقراطيّة".



من جهتهم، دعا أساقفة نيكاراغوا إلى إنهاء "التقييد التعسّفي وغير القانوني لحرّيات المواطنين، واضطهاد المعارضين ووسائل الإعلام، وحالة الظلم المستمرّة وحالة الحصار والمضايقات السياسيّة".



وأضاف المسؤولون الكاثوليك: "يجب علينا جميعًا أن نُطالب، بوسائلنا، باحترام التصويت، من أجل أن تنبثق عن انتخاباتٍ حرّة وشفّافة حكومة منتخبة من قبل شعب ذي سيادة"، مشدّدين على أنّهم "يفضّلون نظاماً ديموقراطيّاً لنيكاراجوا".



واعتُقِل عدد من المعارضين في الأيام الأخيرة في نيكاراجوا آخرهم وزير الخارجية السابق خوسيه باليه بتهمة "التحريض على التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية بعد أن طلب تدخلات عسكرية" ولأنه أعد "لأعمال إرهابية ولزعزعة الاستقرار"، حسب بيان للرئاسة.



والمعارضون الآخرون الذين اعتُقِلوا مرشحون محتملون للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر: عالم السياسة فيليكس مادارياغا، والاقتصادي خوان سيباستيان شامورو، والدبلوماسي السابق أرتورو كروز، والصحفية كريستيانا شامورو، بالإضافة إلى رئيس رابطة أرباب العمل خوسيه أدان أغويري والناشطة في المجتمع المدني فيوليتا جرانيرا.



ويمكن أن يترشح دانيال أورتيجا الذي يبلغ من العمر 75 عاما أمضى 14 منها في السلطة، لولاية رابعة في الاقتراع المقبل.