بعد مشاريعها بالعراق.. المونيتور: مصر تستعيد وجودها الاقتصادى فى المنطقة

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن مصر تستعيد مكانتها الاقتصادية وبقوة في المنطقة، وذلك تزامنا مع إعلانها اطلاق عدة مشاريع من أجل إعادة إعمار العراق ببناء جسور في الموصل، وسط تحالف متزايد بين بغداد وعمان والقاهرة.



وقال المونيتور: إن شركة مصرية مملوكة للدولة يوم 28 مايو الماضي أعلنت ترميم أربعة جسور في مدينة الموصل العراقية، وطُرحت عملية تأهيل الجسور للمناقصة الدولية ، وقضت المناقصة على شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام) ، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال و تتفاوض الشركة حاليًا لبناء جسر جديد في كركوك ، مما يمهد الطريق لمشاركة مصرية أوسع في إعادة إعمار العراق.

ويشير الدور المصري في إعادة إعمار العراق إلى تنامي التحالف بين القاهرة وبغداد ، بحسب مسؤولين ومراقبين مصريين.

وفي هذا السياق، قالت وزارة قطاع الأعمال في بيان لها في 28 مايو: "إن (تأهيل الجسور) يأتي في إطار عملية إعادة إعمار العراق ، وكجزء من مساهمة الشركات المصرية في هذه المشاريع ، خاصة في المنطقة”. في مجال البنية التحتية في ضوء إمكانيات مصر وخبراتها وكفاءتها".

وسبق إعلان 28 مايو زيارة هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى بغداد، حيث التقى مسؤولين عراقيين، وقال أبو العطا لـ "المونيتور" إن هذه المشاريع تمثل بداية تعاون بين مصر والعراق ومشاركة القاهرة المتزايدة في إعادة إعمار العراق، وقال إن المسؤولين العراقيين أبدوا حماسهم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وتابع: "لدينا ست شركات متخصصة في الأعمال المدنية والكهربائية ، وقد وعدت المسؤولين هناك (في العراق) بإرسال ملف كامل لإنجازات الشركات خلال السنوات الماضية ، ونأمل أن يكون لنا نصيب" في العراق.

وفي نوفمبر الماضي ، وقع رئيس الوزراء ا مصطفى مدبولي ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لإعادة إعمار العراق ، بما في ذلك إنشاء آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، والتي تنص على تنفيذ الشركات المصرية مشاريع تنموية في العراق مقابل استيراد مصر للنفط.

واهتمت القاهرة بإعادة إعمار العراق منذ 2018 بعد انهيار تنظيم (داعش) حيث شاركت مصر في مؤتمرات دعم إعادة الإعمار في العراق ، فيما تطورت العلاقات السياسية بين البلدين بشكل ملحوظ في عام 2019 في محاولة لإعادة الوجود المصري في العراق إلى مستواه في العقود السابقة.

وقال وزير الإسكان عاصم الجزار في تصريحات متلفزة يوم 28 مايو : إن مصر أصبحت دولة رائدة في التنمية العمرانية بالمنطقة ، مضيفاً أن مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول ستكلف مليارات الدولارات. هناك تنافس بين الدول على حصتها في عملية إعادة الإعمار ، وأتوقع أن تلعب مصر دورًا رئيسيًا في هذه المشاريع ".

وأضاف أن الشركات المصرية تطبق نظام عطاءات جديد يسمى EPC + Finance ، والذي يوفر التمويل للمشروعات سواء من البنوك المحلية أو الجهات الأجنبية ، بهدف التنافس على مشروع إعادة الإعمار.

في غضون ذلك ، كثف المسؤولون المصريون والعراقيون لقاءاتهم وزياراتهم في الأشهر الأخيرة منذ زيارة مدبولي إلى العراق نهاية أكتوبر 2020 ، حيث حضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة المصرية العراقية منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق 1.65 مليار دولار في 2018 ، وهو الأكبر بين البلدين منذ 2003 ، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

في 1 يونيو، زار وفد حكومي عراقي القاهرة لبحث تجربة مصر في الإصلاح الإداري.

وقال كمال الدسوقي ، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ، لـ "المونيتور": إن مشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار في العراق يعزز فرص القاهرة في الحصول على موطئ قدم في دول المنطقة التي توشك على أن تشهد عملية إعادة الإعمار ، مثل ليبيا وأوضح أن هذه المشاركة تعزز العمالة المصرية وتزيد الصادرات المصرية من مواد البناء.

وأضاف الدسوقي أن "الوضع تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، حيث بدأت مصر تستعيد وجودها الاقتصادي في دول عربية مثل العراق وليبيا مع بروز دورها السياسي".

وتطورت العلاقة بين القاهرة وبغداد بشكل ملحوظ منذ عام 2019 على المستوى الثنائي وفي سياق التحالف الناشئ بين العراق ومصر والأردن. وعقد قادة الدول الثلاث ، وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والكاظمي ، قمتين في عمان والقاهرة خلال الأشهر الماضية ، بينما من المقرر عقد قمة ثالثة تجمعهم في بغداد قريبًا.

وقال نائب وزير الخارجية السابقة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ، رخا أحمد حسن ، لـ "المونيتور" : إن العراق يدرك جيداً قدرات مصر وعمالها بالنظر إلى أن مصر كان لها وجود كبير في البلاد في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، وهناك إمكانات محتملة. لتوسيع المشاركة في مجال إعادة الإعمار.