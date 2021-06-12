بوتين: ترامب «شخص استثنائى»

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأمل في أن يكون نظيره الأمريكي جو بايدن أقلّ اندفاعاً في خطواته من سلفه دونالد ترامب، وذلك قبل أيّام من القمّة الأولى المرتقبة بين زعيمَي البلدين.



ووصف بوتين في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكيّة، نظيره الأمريكي بايدن بأنه شخص "محترف" قضى حياته في مجال السياسة، قائلاً أيضاً إنّ ترامب "شخص موهوب" و"استثنائي".



وقال بوتين في المقابلة: "آمل كثيرا، نعم، في أن لا تكون هناك أيّ تحرّكات قائمة على الاندفاع من جانب الرئيس الأمريكي الحالي".



وستشكّل القمّة مع بوتين، المقرّر عقدها في 16 يونيو في جنيف، تتويجاً للرحلة الأولى التي يُجريها بايدن إلى الخارج في وقتٍ يواجه صعوبات في بلده على خلفيّة توتّر في معسكره.



ومن أوكرانيا إلى بيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقّع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة.



وأكّد بايدن قبل الانطلاق في جولته الخارجيّة أن مسألة الهجمات الإلكترونية ستكون "بين مواضيع نقاشنا".

وعلى صعيد آخر ، نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صحة التقارير الإعلامية حول نية بلاده بيع تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران، واصفا إياها بالهراء.

وقال بوتين، في مقابلة لقناة "NBC" الأمريكية نشرت مقتطفات منها: "لدينا خطط للتعاون مع إيران بما في ذلك التعاون العسكري والتقني. لكن هذه مجرد أخبار كاذبة".

وتابع: "أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك. ربما هؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الموضوع يعلمون أكثر... هذا هراء، أقاويل من سلة المهملات".

وسبق أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا قالت فيه إن روسيا كانت تنوي أن تعرض على إيران أنظمة متطورة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية ستمكن القوات الإيرانية من مراقبة أهداف عسكرية بما في ذلك القوات الأمريكية في العراق.