ترامب يعلن أنه يعد «سيد الكتب» ويعمل على مشروع مهم

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يعد ما وصفه بـ"سيد الكتب" ويعمل على "مشروع مهم" دون أن يذكر أي تفاصيل حوله.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ترامب، في بيان: "رفضت اقتراحين حول تأليف كتاب من قبل داري نشر غير متوقعين على الإطلاق لأنني لا أريد إبرام مثل هذه الصفقة حاليا. لكنني الآن أكتب مثل المجنون، ولذلك سترون حينما يأتي الوقت كتاب كل الكتب. لكن في الواقع أنا في الوقت الراهن أعمل على مشروع أهم بكثير".

ولم يعلن ترامب حتى الآن خططه بشأن مستقبله السياسي، لكن تقارير متعددة أفادت سابقا باحتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024 أو المشاركة في انتخابات الكونجرس عام 2022.

ومن المتوقع كذلك أن يجدد ترامب في الصيف الحالي مظاهرات لأنصاره لكن موعد إطلاق المسيرات لم يعلن بعد.

وعلى صعيد آخر، تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ أيام التوفيق لخلفه جو بايدن خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ترامب في بيان: "حظا سعيدا لبايدن في التعامل مع الرئيس بوتين. لا تغف أثناء الاجتماع، وأرجو أن تنقل له أحر تحياتي!".

وسيلتقي بوتين وبايدن في 16 يونيو، في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.

وقال «ريابكوف»- في تصريحات نقلتها قناة إخبارية: "نستعد للقمة بتفصيل كبير. وهناك عدد من المسائل في مرحلة متقدمة من التطور"، مضيفًا أن روسيا تأمل بأن يؤكد الرئيسان (الروسي والأمريكي) خلال قمتهما تحركهما إلى الأمام في مجال الاستقرار الاستراتيجي واستقرار العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع: "نحن كهيئة دولة نركز على المواضيع التي نأمل بتحقيق التحرك فيها إلى الأمام وتسجيل أي تقدم، وبالدرجة الأولى أريد أن أشير هنا إلى موضوع الاستقرار الاستراتيجي".