كوريا الجنوبية تسجل أقل من 600 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثانى

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المسجلة في كوريا الجنوبية أقل من 600 إصابة لليوم الثاني اليوم السبت، حيث اتخذت السلطات الصحية قرارا بتمديد قواعد التباعد الاجتماعي لمدة ثلاثة أسابيع إضافية لوقف الإصابات العنقودية.



وسجلت كوريا الجنوبية 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، من بينها 525 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 147422 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وقد قامت السلطات الصحية بتطعيم 11.39مليون شخص بأول جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد19-، بنسبة 22.2 % من عدد سكان البلاد، منذ أن بدأت كوريا الجنوبية في برنامج التطعيم في 25 فبراير.



وأضافت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن2.8مليون شخص، أو نسبة 5.6 % من عدد السكان تم تحصينهم تماما بإعطائهم جرعتين من اللقاح.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.