السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة يونانية تشيد بمشروع «الميناء الجاف»: يسهل حركة المرور

مشروع الميناء الجاف
مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

سلطت صحيفة "Hellenic Shipping News" اليونانية المتخصصة في أخبار صناعة الشحن العالمية، الضوء على مشروع إقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بالشراكة مع القطاع الخاص في مصر.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي، على إقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفق بيان المجلس.

 

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية وافقت في 3 يونيو الجاري، على طرح 9 مشروعات بنية تحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بينها ميناء العاشر من رمضان وموانئ جافة جديدة في بني سويف والسادات وبرج العرب. 

 

و شملت المشروعات أيضا إنشاء مركز لوجستي إلى جوار مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف، وتوسعة مينائي الإسكندرية والدخيلة ومحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.

 

وأشادت الصحيفة في تقريرها، أمس الجمعة، بالمشاريع المقترحة، مشيرة إلى معظمها هي مزيج من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وهي مصممة لتسهيل حركة المرور عبر الموانئ البحرية وخفض تكاليف النقل والمرور. 

 

وكانت 5 تحالفات دولية أبدت اهتمامها بالمنافسة على مشروع إنشاء وتشغيل الميناء في فبراير الماضي، بينها تحالف تقوده شركة موانئ دبي العالمية، وآخر بقيادة تشاينا إنترناشونال مارين كونتينرز (سي أي إم سي)، وثالث يضم كل من السويدي إليكتريك ودي بي شينكر، بالإضافة إلى تحالفين آخرين.

 

وكان وزير النقل كامل الوزير، ذكر أن مشروع الميناء الجاف سيساهم في الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهري وخاصة من موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط.

 

وأوضح أنه يقلل التكدس في الموانئ البحرية ويعظم الاستفادة من التوسعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية.

صحيفة Hellenic Shipping News اليونانية مشروع إقامة الميناء الجاف المركز اللوجيستي العاشر من رمضان مشروعات بنية تحتية

الأكثر قراءة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 12-6-2021

4 علامات على وجهك تكشف نقص فيتامين «B12»

اليوم.. استكمال محاكمة 12 متهمًا بخلية داعش إمبابة بسماع شهادتى حسان ويعقوب

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين