صحيفة يونانية تشيد بمشروع «الميناء الجاف»: يسهل حركة المرور

سلطت صحيفة "Hellenic Shipping News" اليونانية المتخصصة في أخبار صناعة الشحن العالمية، الضوء على مشروع إقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بالشراكة مع القطاع الخاص في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي، على إقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفق بيان المجلس.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية وافقت في 3 يونيو الجاري، على طرح 9 مشروعات بنية تحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بينها ميناء العاشر من رمضان وموانئ جافة جديدة في بني سويف والسادات وبرج العرب.

و شملت المشروعات أيضا إنشاء مركز لوجستي إلى جوار مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف، وتوسعة مينائي الإسكندرية والدخيلة ومحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.

وأشادت الصحيفة في تقريرها، أمس الجمعة، بالمشاريع المقترحة، مشيرة إلى معظمها هي مزيج من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وهي مصممة لتسهيل حركة المرور عبر الموانئ البحرية وخفض تكاليف النقل والمرور.

وكانت 5 تحالفات دولية أبدت اهتمامها بالمنافسة على مشروع إنشاء وتشغيل الميناء في فبراير الماضي، بينها تحالف تقوده شركة موانئ دبي العالمية، وآخر بقيادة تشاينا إنترناشونال مارين كونتينرز (سي أي إم سي)، وثالث يضم كل من السويدي إليكتريك ودي بي شينكر، بالإضافة إلى تحالفين آخرين.

وكان وزير النقل كامل الوزير، ذكر أن مشروع الميناء الجاف سيساهم في الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهري وخاصة من موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط.

وأوضح أنه يقلل التكدس في الموانئ البحرية ويعظم الاستفادة من التوسعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية.