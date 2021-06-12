«المونيتور»: «السيسى» نجح فى إصلاح الاقتصاد بمصر

قال موقع "المونيتور" الأمريكي أن الإصلاحات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد المصري وقصة التحول الاقتصادي يمثل نموذجا ملهما وهاما لبعض البلدان في المنطقة مثل سلطنة عمان على سبيل المثال، مشيرا إلى أن نجاح مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا دون أن تؤثر الجائحة بشكل كبير على نمو اقتصادها كان" مثيرا للدهشة".

وذكر الموقع في تقرير نشره أمس الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "نجح في إدارة الملف الاقتصادي وإصلاح الاقتصاد غير المستقر في خمس سنوات فقط منذ توليه زمام الحكم، وذلك بفضل انضباطه ووعيه وسياسته المتوازنة".

وأضاف إنه: "بينما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي مشغولاً بالسعي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، أشاد صندوق النقد الدولي بـ الأداء القوي للاقتصاد المصري، والتزام بلاده بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء وباء كورونا مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

بفضل الاستجابة السريعة وسياسات السيسي المتوازنة.. اقتصاد مصر أظهر مرونة في التعامل مع الوباء

ولفت الموقع إلى ان صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد المصري "أظهر مرونة" في التعامل مع أزمة كورونا؛ حيث ساهمت "الاستجابة السريعة من الحكومة وسياسات الرئيس المتوازنة" فى التخفيف من تأثير الازمة.

وأضاف الموقع: أشار تقرير "النقد الدولي" إلى أنه "مصر التزمت بجميع المعايير الهيكلية بما في ذلك المزيد من الإصلاحات المتقدمة المتعلقة بالشفافية المالية، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، مع استمرار الجهود الموجهة نحو تقليل مواطن الضعف المتعلقة بالديون وخلق مساحة أكبر في الميزانية للإنفاق ذي الأولوية".

َوتابع " المونيتور": يعد الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة، وواحد من القلائل في العالم- بجانب الصين - الذي نما بالفعل خلال الوباء بنسبة 2.8٪ في 2020/21 ، مع نمو متوقع بنسبة 5.2٪ في 2021/202 ، وفقًا لـ صندوق النقد الدولي، وهذا مثير للدهشة بشكل خاص بالنظر إلى اعتماد مصر على صناعات "الاتصال" مثل السياحة.

بفضل انضباطه ووعيه.. السيسي قلب الاقتصاد غير المستقر في 5 سنوات فقط

واستطرد التقرير قائلا: قدم صندوق النقد الدولي بالطبع بعض الملاحظات المرتبطة بالوباء وشدد على ضرورة أن تظل القاهرة في مسارها، لكن التقرير يعد علامة أخرى على أن السيسي قد قلب الاقتصاد غير المستقر في حوالي خمس سنوات فقط".

واعتبر" المونيتور" أن نجاح السيسي في إدارة اقتصاد البلاد يرجع إلى" انضباطه ووعيه بالتكاليف الاجتماعية للإصلاح"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل نموذجًا للدول الأخرى التي تمر بمراحل انتقالية في مسارها الاقتصادي، مثل سلطنة عمان.

عمان قد تتعلم من التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

وأوضح الموقع أن عمان تشترك مع القاهرة في التزامها ببرنامج إصلاحي صعب ومتكامل، ما جعل اقتصاد الأولى يحقق نموًا بنسبة 1.8٪ ، وفقًا لصندوق النقد الدولي ، وفي العام المقبل من المتوقع ان تسير عمان على الطريق الصحيح لتحقيق نسبة نمو أقوى 7.4٪.

وتابع أن عمان بحاجة إلى التعلم من النموذج المصري في إدارة الاقتصاد وإحداث تغيرات جذرية، مشيرا إلى قوة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات بفضل التزامها الصارم ببرنامجها الإصلاحي والهيكلي.

تعزير العلاقات الاقتصادية الخارجية

وذكر المونيتور أنه بخلاف برنامج الإصلاح الاقتصادي، عملت مصر أيضا على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

وتابع أن ذلك ظهر في: تعميق العلاقات الاقتصادية مع العراق من خلال بناء جسور في الموصل، وتقديم منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار كمساعدات لإعادة إعمار غزة، فضلا عن زيادة التعاون مع الصين ، بما في ذلك في مجالات التعليم والأقمار الصناعية".

مصر جاهزة لأي أزمة مستقبلية

واختتم الموقع تقريره بالقول "وقعت مصر الشهر الماضي اتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية لتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد، وبلغت عائدات قناة السويس 553.6 مليون دولار في أبريل، وهي أكبر نسبة على الإطلاق، ولديها الآن قاطرات وكراكات ضخمة وكل هذا يجعلها جاهزة لأي أزمة مستقبلية".