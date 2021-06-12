إشادة أمريكية باتجاه مصر لتصنيع لقاح كورونا: خطوة هامة لأفريقيا

أشاد موقع "كوارتز" الأمريكي باقتراب مصر من تصنيع أول لقاح مضاد لفيروس كورونا محليا، والذي سيتم إنتاجه فعليًا خلال الشهر الحالي من قبل الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، واصفا الخطوة بأنها "هامة" فى الدفع لزيادة قدرة أفريقيا على تصنيع اللقاحات محليا بدلا من استيرادها من الخارج.

وذكر الموقع، في تقرير نشره القسم الخاص بالشأن الأفريقي أمس الجمعة، إن نجاح مصر فى تصنيع اللقاح محليا سيجعلها ثانى دولة فى أفريقيا تصنع لقاحا ضد كوفيد-19؛ بعد أن بدأت شركة "اسبين" الدوائية Aspen Pharmacare فى جنوب أفريقيا فى تصنيع لقاح "جونسون أند جونسون" فى أحد منشأتها إبريل الماضى.

مصر من البلدان القليلة التي تمتلك القدرة على تصنيع اللقاحات

وأضاف الموقع: أن مصر تعد واحدة من البلدان القليلة في أفريقيا التي لديها قدرة على تصنيع اللقاحات محليا، ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع الفيروسات، مثل شلل الأطفال وحمى الوادي المتصدع، َولكن كانت "فاكسيرا" تركز على مراحل الإنتاج الأخيرة مثل ملء القوارير باللقاحات وتعبئة الدواء للتوزيع.

ولفت التقرير إلى أن مصر تسلمت في مايو الماضي، الدفعة الأولى من المواد الخام اللازمة لإنتاج مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك"، بعد توقيع اتفاق لإنتاج اللقاح محليا وتوزيعه في مصر ودول إفريقية أخرى، حيث تلقت الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات 1400 لتر من مكونات اللقاح من الصين.

وثمن التقرير جهود الحكومة المصرية في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، مشيرا إلى أن البلاد تهدف إلى تطعيم 40% من سكانها ضد فيروس كورونا بحلول نهاية هذا العام، ومن المستهدف تصنيع ٤٠ مليون جرعة من لقاح سينوفاك فى العام الأول من الإنتاج.

وأشار إلى إعلان وزيرة الصحة هالة زايد، إنه سيتم إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح في غضون شهرين ، وسيتم تصدير اللقاحات المنتجة إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد أن تلبي البلاد احتياجاتها الخاصة.

تطور كبير في مجال إنتاج اللقاحات في القارة السمراء

ونقل الموقع الأمريكي عن الدكتور علي فهمي محمد السيد ، الرئيس السابق للبحث والتطوير في "فاكسيرا" قوله، معلقا على اتجاه مصر لإنتاج لقاح كورونا محليا: "إنه تطور كبير في مجال إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة في إفريقيا"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من تصنيع اللقاح محليا سيأخذ مصر إلى أبعد من التصنيع الذي تقوم به شركة "اسبين" في جنوب إفريقيا ، والتي تشارك فقط في الإنتاج النهائي للقاح "جونسون أند جونسون".

وأضاف السيد: "لدينا أكثر من 50 عامًا من الخبرة في إنتاج اللقاح الفيروسي والتعرف عليه والتجارب قبل السريرية ، والمرافق المختبرية [المطلوبة]". "

وتابع أنه "في الوقت الحاضر لدينا خطوط تعبئة عالية السعة يمكنها مشاركة الإنتاج الضخم للتصدير، بالإضافة إلى ذلك ، لدينا القطاع الخاص ، الذي يمكنه مشاركة إنتاج اللقاح كاستثمار".

من جهته، يقول باتريك تيبو، رئيس قسم العلوم والابتكار في Biovac، والمدير التنفيذي لمبادرة تصنيع اللقاحات الأفريقية (AVMI): "يتمثل العامل الأكبر في الوصول إلى التقنيات من خلال الشراكات، ويعتقد أن التصنيع الإضافي في مصر سيساعد في بناء قدرة إفريقيا بالاشتراك مع الخبرة الصينية".