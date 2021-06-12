السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مستقبل وطن» يناقش خطة العمل السياسى والخدمات الجماهيرية لأبناء مدينة زفتى

اجتماع مستقبل وطن
اجتماع مستقبل وطن

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، اجتماعًا مع قيادات الحزب من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، في لإجتماع موسع مساء أمس الجمعة، حيث تواجد النواب مصطفى أبوزيد وعامر الشوربجى عضوي مجلس النواي، ومحمود أبو حسين، عضو مجلس الشيوخ، لمناقشة خطة وملامح العمل الحزبي السياسي، والخدمات الجماهيرية وسياسة العمل المرحلة المقبلة، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة مكتب أمانة مدينة زفتى، بقيادة أحمد خير الدين، أمين الحزب بمدينة زفتى وبحضور عدد كبير من أعضاء الحزب والوحدات الحزبية. 

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد كبير من المطالب التي تؤرق الشارع بمدينة زفتى، ومنها ما تم البت فيه ومنها في سبيله إلى الحل، من رصف وصرف صحي ومطبات وتعليم وصحة، وكافة المشكلات المثارة حاليا بين أهالي المدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك تم مناقشة أجندة العمل الحزبي المرحلة المقبلة، وسط تطبيق مكثف للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

من جانبه أكد أحمد خير الين، أمين الحزب، على دور الحزب في التدخل لتقديم بعض الخدمات الجماهيرية مثل التراخيص وتأشيرات التربية والتعليم، بالإضافة لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لدعم الشباب في إيجاد فرص عمل غير تقليدية وطرق دعم الشباب.

 

 وأشارخير الدين، إلى أن الاجتماع جرى عقده تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، وبإشراف أمين محافظة الغربية النائب محمد عريبي.

 

من جانبها قالت نهلة شاهين، أمين أمانة التواصل الإجتماعي بمدينة زفتي، إن الحزب يقدم خدماته في شتي المجالات، كمشروع ممشى أهل مصر والذي نادى به الحزب وعدد كبير من رواد مواقع التواصل، موجهة الشكر لـ"الدستور"، والذي قام بنشر تقرير كامل عن المشروع، كما تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمناطق زفتى، وكذلك قانون التصالح والارتفاعات، حيث تم مناقشة تقديم طلب لاستثناء محافظة الغربية من قيود الارتفاعات وذلك لأن المحافظة ليس لها ظهير صحراوي وأيضا استثناء أصحاب المباني المرخصة من الأساس وإعطائهم الفرصة للبناء.

 

وأضافت "شاهين" آنه تم مناقشة العديد من مشاكل مدينة زفتى ووعد النواب بحل أكثرها مثل كثافة المدارس واستحداث مدارس جديدة المطبات الصناعية غير المطابقة ومشاكل المدارس العادية الفكرية وتحديث مستشفي حميات زفتي ودعم باقي المنشآت الصحية بالمدينة، مؤكدة أنها وجدت النواب رغبة صادقة من النواب في حل هذه المشاكل والسعي بجديه تجاه إنهائها، مضيفة أن الحزب يرحب بجميع الآراء من المواطنيين.

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