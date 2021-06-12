السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات من مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية

رفع قمامة ومخلفات
رفع قمامة ومخلفات

أعلن اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال 24 ساعة.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

 

وكان المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد أعلن أنه تم رفع نحو 199 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأشار رئيس مدينة زفتى، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

 

من جهته، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

 

وأكد "عطا" اهتمام قيادات المحافظة بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة، حيث تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامه بطريق (المحلة -الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

 

وخلال هذه الأعمال، تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير، وتركيب مواتير حركة جديدة، وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده، مع صب أرضيات الغرف، وتركيب مواتير مكبس المفروزات، واستبدال خط المرفوضات المتهالك.

 

كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم، ورفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.

وتم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد، وإصلاح الميزان البسكول وتزويده بشاشات جديدة، بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال 3 ورديات، و في انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.

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