بعد 17 عامًا.. كيت وينسلت تودع منزلها مقابل 5.3 مليون دولار

تستعد النجمة العالمية كيت وينسلت لمغادرة منزلها الذي عاشت فيه ما يقرب من 17 عامًا خلال هذه الأيام لتنتقل للإقامة بقرية ويست ويترنج الساحلية.

ووفقًا لموقع "ستارز" في عام 2004، اشترت الممثلة الإنجليزية كيت وينسلت منزلها الحالي مع زوجها السابق المخرج سام مينديز، و كان ذلك مقابل 5 ملايين دولار، و لكن بعد الانفصال اشترت وينسلت ملكية طليقها مقابل 2.15 مليون دولار في عام 2012.

وبحسب ما ورد ، تستعد وينسلت لتوديع منزلها الأنيق الذي أعتادت علي حياتها فيه و أدرج في السوق مقابل 5.7 مليون دولار، و لكن تم بيع المساحة مؤخرًا بسعر مخفض عن المطلوب و قدره 5.3 مليون دولار.

ويقع منزل وينسلت السابق في منطقة West Chelsea النابضة بالحياة، ويمتد على مساحة 3000 قدم مربع و يضم أربع غرف نوم و 3.5 حمامات، و تفتح الشقة المكونة من طابقين على جدار من النوافذ وغرفة كبيرة بعرض 46 قدمًا مع مدفأة ورفوف ممتدة من الأرض حتى السقف.

كما تم تجهيز مطبخ الشيف المفتوح بخزائن جزارة ، و جزيرة مركزية ضخمة مع بار الإفطار ، و تطل واجهة المنزل عند الخروج ، علي نهر هدسون ومناظر المدينة الرائعة.

ويقع منزل كيت وينسليت في موقع مناسب بالقرب من سوق تشيلسي ، و متحف ويتني، ومتنزه نهر هدسون، والمعارض والمطاعم ذات المستوى العالمي، لينعم المكان بجاذبية أسلوب حياة مدينة نيويورك.

وتمتلك نجمة هوليود العالمية كيت وينسلت حاليًا منزلاً في قرية ويست ويترنج الساحلية الإنجليزية ، والتي يُفترض أنها مقر إقامتها الرئيسي.

من ناحية أخرى، قررت ابنة كيت، ميا ثريبلتون، البالغة من العمر 20 عاماً، أن تتبع خطى والدتها في عالم التمثيل، إذ لعبت دور البطولة في فيلم "SHADOWS"، من إخراج جيم ثريبلتون.

وقالت كيت: كنت أعلم أنها تحب التمثيل، ولكنني كنت أريد أن أختبرها، وأن تعتمد على كفاءتها لا على اسمي؛ لذلك لم يعلم أحد أنها ابنتي إلا بعد ظهورها على الشاشة.