السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: رصد الأمراض المهددة للثروة الحيوانية

جولة داخل معهد صحة
جولة داخل معهد صحة الحيوان

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية لرصد الأمراض والتقصي النشط لها لحل المشاكل الصحية التي تواجه الثروة الحيوانية بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، إن سياسة المعهد تستهدف اعتماد هذه المعامل ورصد المشاكل التي تواجه الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظات، مع التركيز على توفير الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الباحثين، وحل أي مشكلات تواجه العمل البحثي التطبيقي.

يأتي ذلك بينما قامت الدكتورة  إيناس عبد الرحمن، وكيل معهد صحة الحيوان لشؤن المعامل الفرعية  بزيارة إلى معمل دمنهور، لمعرفة المعوقات وإيجاد حلول مناسبة، والتواصل بين إدارة المعهد بالمقر الرئيسي بالدقي والمعامل الفرعية بمختلف المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة رضا فضلى، مدير معمل دمنهور الفرعي، وأسرة المعمل من الأطباء والباحثين والعاملين.

وقال إيناس عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، إن هذه الزيارة تأتي استمرارًا لتكليفات الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد بإجراء عدد من الزيارات للمعامل الفرعية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الحرص الدائم  على التواصل مع  الباحثين لمعرفة رؤيتهم المستقبلية لتطوير معاملهم واحتياجاتهم.

ودعت وكيل معهد صحة الحيوان لمركز البحوث الزراعية إلى عرض معمل صحة الحيوان في دمنهور لاحتياجاتهم للاعتماد،  وضرورة تشكيل  فريق لكتابة المشاريع البحثية وفريق للتسويق والدعاية وفريق للهاسب وايزو ٢٢٠٠٠.

وتفقدت الأقسام بالمعمل وقاعة التدريب ومنفذ الأمصال واللقاحات والمعمل المتنقل «الموبيل لاب»، مشيدة بدور إدارة المعهد برئاسة الدكتور ممتاز شاهين على دعمها الدائم للمعامل الفرعية، وحرصها على التطوير ورفع كفاءة المعامل الفرعية والأطباء والباحثين في معهد بحوث صحة الحيوان. 

الزراعة رصد الأمراض والتقصي النشط لحل المشاكل الصحية التى تواجه الثروة

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