السبت 12 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

براد بيت يعود للرومانسية فى 2022

براد بيت
براد بيت

غاب  النجم العالمي براد بيت عن شاشات السينما  منذ عام 2019 للتحضير لعدة أفلام من المقرر عرضها في عام 2022. 

 

ووفقًا لموقع " ستار" كانت آخر مرة شاهد فيها رواد السينما نجم هوليود براد بيت من خلال فيلم  “Ad Astra” الذي جسد فيه شخصية رائد فضاء يدعى روي ماكبرايد في فيلم الخيال العلمي المثير، ولعب قبلها دور البطولة أمام ليوناردو دي كابريو في فيلم "Once Upon a Time ... In Hollywood" الذي فاز بيت بجائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره كليف كليف بوثولكن.

 

 وقال "بيت" في تصريحات صحفية له، إن سبب ابتعاده عن السينما عدة أسباب أهمها هو تعطل مشاريعه الفنية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا، الأمر الذي أجبر الاستوديوهات على تأخير التصوير و تأجيل مواعيد الإصدار، و لكن الآن بعد أن بدأت صناعة السينما في التعافي "أنا مشغولًا بالعودة إلى العمل من جديد".

 

ومن المقرر أن يظهر براد بيت في ثلاثة أفلام بعام 2022، تم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لأحدهم وهو الفيلم الكوميدي الرومانسي "The Lost City of D"، الذي حددت شركة Paramount تاريخ إصدار في 15 أبريل 2022 المقبل، وهو من إخراج الأخوين آرون و آدم ني، وسيناريو من رؤية سيث جوردون ودانا فوكس ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليود اللامعين في مقدمتهم ساندرا بولوك ، وتشانينج تاتوم ، ودانييل رادكليف، وباتي هاريسون، ودافين جوي راندولف، و أوسكار نونيز.

 

وتدور أحداث فيلم "The Lost City of D"  حول روائية رومانسية منعزلة ونقلب الأحداث رأسًا على عقب لتكتشف أن الحياة يمكن أن تكون أكثر غرابة ورومانسية من رواياتها الورقية.

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