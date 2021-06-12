فحص واقعة طعن طفل لآخر بمفتاح سيارة فى رأسه بحلوان

تجري أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات في واقعة أقدام طفل علي طعن آخر بمفتاح سيارة فى راسه بمنطقة حلوان.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور لطفل عمره حوالي 10 سنوات، وبراسة مفتاح سيارة مغروس، وقال نشطاء مواقع التواصل أن المتهم طفل آخر حيث قام بغرس المفتاح في رأس زميله.

وأضافوا أن الطفل المتهم كان عضو في فرقة غنائية خاصة بالأطفال، فيما قال مصدر مقرب من أسرة الطفل المجنى عليه انهم حرروا محضر ضد المتهم.

وباخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير امن القاهرة امر باجراء رجال مباحث حلوان تحريات كاملة حول الواقعة.

مهام قطاع الأمن العام

ويتولى قطاع الأمن العام عددا من المهام الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وكذلك وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحا.