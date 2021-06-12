«الزراعة» تواصل التوسع فى أصناف الأرز الجاف

أكد تقرير رسمي أصدره معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، التوسع في زراعة أصناف الأرز الجاف الأقل استهلاكًا للمياه، للتغلب على الفقر المائي من خلال استنباط وتطويع سلالات زراعية جديدة من الأرز الهجين تساهم في زيادة الإنتاج واستهلاك أقل من المياه مقارنة بالمحاصيل العادية.

ووفقًا للدراسات التي أجريت على زراعة الأرز الجاف أثبتت أن الاحتياج المائي للأرز الجاف 3500م3/ للفدان، بينما يحتاج الأرز المائي إلى 7000م3 للفدان، كما أثبتت الدراسة أن متوسط إنتاج الفدان يصل إلى 3.2 طن، وصافي العائد يصل إلى 15000 جنيه.

يأتي ذلك بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن نجاح تجربة جديدة لزراعة محصول «الأرز الجاف» للمرة الأولى على مستوى المحافظة المعتمدة على المياه الجوفية.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه تم زراعة 15 فدانًا من محصول الأرز الجاف بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة في حقول إرشادية بواقع فدان لكل حقل، لتوعية المزارعين بطرق زراعة المحصول المطور، والأساليب المثلى لزراعته وريه وتسميده؛ بهدف نشر زراعة المحصول كبديل للأرز التقليدي الذي يستهلك كميات طائلة من المياه في ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه.

وأضاف «المرسى»، أن مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد تنظم سلسلة ندوات توعوية وإرشادية حول الأرز الجاف داخل وحدات الإرشاد الزراعي بحضور مسئولي الرى، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين لعرض طرق وفوائد زراعة الأرز الجاف، وحظر زراعة الأرز الغمر والمخالفات التي ستتخذ ضد المخالفين.

وأوضح مدير الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم خلال هذه الندوات عرض أهم الأصناف التي تصلح للزراعة في المناطق الجافة والأصناف المتحملة لطول فترات الري والأراضي المالحة في ظل توفير التقاوي التابعة لوزارة الزراعة ذات جودة عالية وهي تقاوي أساس، مشيرًا إلى أن الندوات شملت أهم المعاملات الزراعية، وطرق الزراعة المناسبة، والمعاملات السمادية، ومعاملات الري، ومواعيد الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

وأشار «المرسى» إلى أن مديرية الزراعة بالمحافظة، طرحت أصنافًا جديدة من الأرز الجاف للحفاظ على مياه الخزان الجوفي، ويوفر للمزارع احتياجاته من الأرز، منها (جيزة 178، وجيزة 179 وصنف سخا 104، وسخا سوبر 300).